Alianza Lima: Franco Zanelatto obtuvo la nacionalidad peruana y reconoció charla con Guillermo Salas

Franco Zanelatto recibió la nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero en Alianza Lima. (Migraciones)

La dirigencia de Alianza Lima viene trabajando intensamente en las últimas semanas. El tema de las salidas, renovaciones y fichajes se mantiene para dar forma al plantel con miras a la temporada 2023. De hecho, en los últimos días se confirmó el regreso de Franco Zanelatto, quien estuvo cedido el reciente año en Alianza Atlético. Sin embargo, el miércoles 7 de noviembre fue oficializada su nacionalidad peruana.

Esta noticia fue informada por Migraciones, que a través de sus redes sociales, dio a conocer que el futbolista y 22 ciudadanos más recibieron este beneficio patriótico. “Migraciones Perú tomó juramento a 23 nuevos compatriotas que obtuvieron la nacionalidad peruana por matrimonio y naturalización. El futbolista Franco Zanelatto estuvo entre los nacionalizados y expresó su felicidad por convertirse en peruano”, se lee en la publicación.

Migraciones confirmó la nacionalización de Franco Zanelatto en sus redes sociales.

Declaraciones de Franco Zanelatto

“Estoy muy feliz, lo venía buscando hace mucho tiempo. Es una felicidad inmensa por fin tener la nacionalidad que era lo que me faltaba porque ya me sentía peruano de corazón”, comentó ‘Zane’ en entrevista para Radio Ovación luego de la ceremonia por este suceso.

Asimismo, si bien admitió que no pudo conversar con el DT peruano, sabe que tendrá tiempo durante la pretemporada para saber lo que quiere de él, además de conocer a sus demás compañeros. “No conversé tanto con el ‘Chicho’, pero lo vi a la hora de hacer los exámenes médicos, pude saludarlo y hablar un rato con él. Vi a varios compañeros, ya en la pretemporada tendremos más tiempo de conocernos”, dijo.

Ahora, en cuanto a su llegada a Alianza Lima, el atacante dio a conocer sus sensaciones y dejó en claro que brindará su mayor esfuerzo para aportar, sea como titular o desde el banco de suplentes. “Las expectativas en Alianza son ganar siempre todo lo que juegue. Todos queremos sumar a lo que sea el club, vamos a dar lo mejor de nosotros siempre. Tengo que dejar todo y tratar de ayudar al equipo de la forma en que me toque”, precisó.

Para finalizar, Franco Zanelatto recordó su etapa en Alianza Atlético, club que le brindó la oportunidad de jugar con continuidad. “Le tengo mucha aprecio al club, a la gente y a Sullana. Me ayudó muchísimo, fue un año de mucho aprendizaje para mí ir solo a jugar allí. Como equipo hicimos una muy buena temporada. Al final no pudimos lograr el objetivo que era clasificar a una Sudamericana, pero fue por diferencia de goles. En general me dejó muchísimo, hice amigos y el comando técnico de Mario Viera fue de 10 puntos”, sostuvo.

El extremo se refirió a este suceso de ser peruano, de su llegada a Alianza Lima y su paso en Alianza Atlético. (Video: Radio Ovación)

Ataque de Alianza Lima el 2023

Con la nacionalización de Zanelatto, el jugador de origen paraguayo no ocupará plaza de extranjero en Alianza Lima y será una de las armas que tendrá el técnico Guillermo Salas en el ataque, principalmente por las bandas. Y es que la dirigencia también ha sumado a Gabriel Costa y Bryan Reyna como opciones que, en un inicio, partirían como titulares.

No obstante, hay otras alternativas como Óscar Pinto, Cristian Benavente y Darlin Leiton, que hasta el momento, se desconoce si seguirán en el club. Los dos primeros terminaron contrato y estarían negociando una extensión. En el caso del ecuatoriano, podría salir prestado a otro equipo de la Liga 1 para que tenga rodaje, en vista que la última temporada apenas tuvo minutos y la zona que ocupa (extremo izquierdo) está ocupado por los elementos anteriormente mencionados. A ello se le suma que Pablo Lavandeira también competiría en dicho puesto, al igual que Aldair Rodríguez. En el puesto de centroatacante, Hernán Barcos es el dueño absoluto, pero se le sumaría la presencia de Pablo Sabbag, inminente fichaje de los ‘íntimos’, además de Rodríguez y los jóvenes Juan Pablo Goicochea y Sebastien Pineau.

