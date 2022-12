SAFAP y su postura sobre derechos de televisión de la Liga 1: “Sin futbolistas no hay torneo”

SAFAP elaboró un comunicado respecto a la transmisión de derechos de TV.

La Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) se pronunció mediante un comunicado luego que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que los clubes que renovaron su contrato de derechos de transmisión televisiva con el Consorcio Fútbol Perú (GolPerú) no participarán de la Liga 1 2023.

SAFAP advirtió que el tema de los derechos audiovisuales del torneo debe ser discutido tomando en cuenta a todas las partes interesadas, es decir, los clubes de la Liga 1 y la FPF, hecho que fue incumplido por el ente organizador del fútbol peruano.

“Venimos advirtiendo que cualquier decisión sobre los derechos de TV debería partir del consenso de los involucrados (Clubes y FPF). No se pueden imponer cambios unilaterales sin tener en cuenta la opinión y derecho de las partes involucradas. Como representantes de los futbolistas participamos de la elaboración y revisión del Reglamento Liga 1 2023, sin embargo, la versión final ha sido aprobada con modificaciones por el Directorio de la FPF”, citó el comunicado de SAFAP en sus redes sociales oficiales.

Pronunciamiento de SAFAP sobre derechos de TV de la Liga 1.

La Agremiación de Futbolistas señaló que la decisión de excluir a los equipos que firmen con el Consorcio del Fútbol, significa un grave prejuicio a los futbolistas, debido a que les quita la oportunidad de competir por razones ajenas al deporte.

“Esa versión exige a los clubes que acepten el nuevo modelo propuesto por la FPF, que de no hacerlo, estarían sujetos a sanciones como el descenso de categoría o la imposibilidad de participar en un torneo internacional. SAFAP como responsable de defender el derecho de sus agremiados no es ajena a esta situación, por lo que consideramos que la FPF, como ente rector del fútbol peruano, está en la obligación de buscar soluciones sin perjudicar a nuestros representados”, agregó el documento de la SAFAP.

Alianza Lima, vigente campeón de la Liga 1 es uno de los clubes que renovó su contrato con GOLPERÚ.

SAFAP concluyó señalando que los futbolistas son lo más importante y están por encima de cualquier controversia: “Para la práctica del fútbol profesional se necesita de los futbolistas. En esa línea y en defensa del derecho al trabajo de todos nuestros agremiados, comunicamos que estaremos juntos como siempre. Sin futbolistas no hay torneo”.

Clubes con contrato con GolPerú

Hasta la fecha, los clubes que tenían contrato con el Consorcio Futbol (GolPerú) eran Universitario de Deportes, Sport Boys y Deportivo Municipal. A ellos se les sumaron Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Binacional y Cusco FC, quienes renovaron su vínculo.

Carlos Caro, vocero legal de la FPF, advirtió un posible descenso a la Liga 2 de los clubes que no firmen el acuerdo con la empresa 1190 Sports, que ganó la licitación de los derechos televisivos ejecutado por el ente rector del fútbol peruano.

“Durante todo este proceso, se ha mantenido informados a los clubes porque son socios del proyecto. Sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 (2023) y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, afirmó Caro.

Universitario de Deportes tiene contrato con GOLPERÚ hasta 2025 (Universitario de Deportes).

Los ingresos de Alianza Lima por la TV

Uno de los clubes que renovó contrato con GolPerú fue Alianza Lima. Según La República, recibirá aproximadamente 17 millones de dólares en los próximos 12 años. En los primeros seis años, el club recibirá 8 millones de dólares (poco más de 1,3 millones anuales), mientras que en los siguientes seis años cobrará 8,5 millones (más de 1,4 millones anuales).Además, también se menciona que los ‘íntimos’ tienen la chance de renovar por seis años más al indicado a cambio de 9 millones de dólares. (1,5 millones anuales).

