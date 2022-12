Alianza Lima: Renato Rojas, Áxel Moyano y Piero Vivanco irían a préstamo a Atlético Grau

Áxel Moyano, Renato Rojas y Piero Vivanco son proyectos a futuro de Alianza Lima.

Alianza Lima viene anunciado varios fichajes como los de Edison Chávez, Bryan Reyna, Jesús Castillo y Gabriel Costa, esto con miras a la Copa Libertadores y la Liga 1 2023. Sin embargo, así como se incorporan jugadores, algunas pierden terreno y deberán salir a préstamo si desean tener continuidad. Este es el caso de Renato Rojas, Áxel Moyano y Piero Vivanco, quienes estarían muy cerca de ser cedidos a Atlético Grau.

El periodista Gerson Cuba informó sobre esta posibilidad en su cuenta de Twitter. La intención del cuadro ‘blanquiazul’ es que estos jóvenes ganen minutos y se consoliden para, eventualmente formar parte del plantel el 2024. A ellos se les sumará Oslimg Mora, quien firmaría por el cuadro de Piura en condición de jugador libre, ya que rescindió su contrato con el equipo de La Victoria y se encuentra buscando club.

Los 4 futbolistas significan casos muy diferentes. El ‘Tato’ Rojas fue una pieza de recambio para Carlos Bustos y Guillermo Salas, quienes aprovecharon su polifuncionalidad para suplir lesiones y suspensiones, ubicándolo como central, lateral izquierdo y derecho. No obstante, con la llegada de Chávez como suplente de Gino Peruzzi y la posible incorporación de Carlos Zambrano o un zaguero extranjero para hacer dupla con Yordi Vílchez, sus posibilidades de jugar la próxima campaña son muy pocas.

Renato Rojas jugó un papel en el bicampeonato de Alianza Lima (Liga 1).

Te puede interesar: Alianza Lima: el inicio de su pretemporada se aplazó por esta razón

Si bien este 2022, Rojas disputó 23 partidos, su cierre de año no fue el mejor, ya que no fue convocado para los últimos 5 encuentros del Clausura ni para las finales contra FBC Melgar, hecho que indicaría que no es del gusto del ‘Chicho’.

Por su parte, Piero Vivanco fue fichado por Alianza Lima finales de 2021 procedente de la San Martín, pero inmediatamente lo prestaron a Sport Boys para que gane continuidad. Con los ‘rosados’ participó de 32 encuentros y marcó 2 goles. No obstante, con Costa, Reyna, Zanelatto y Aldair Rodríguez el plantel, tiene mucha competencia en la zona de extremos, por lo que optarían por una nueva cesión que le permita seguir jugando.

Piero Vivanco estuvo cedido en Sport Boys (Liga 1).

Áxel Moyano es uno de los jugadores más queridos por la hinchada ‘blanquiazul’, quienes aún recuerdan su gol con la cara ante Universitario en el último minuto. Esta temporada estuvo en la San Martín, si bien el equipo descendió, gozó de continuidad, ya que disputó 30 partidos, marcando un gol y brindando una asistencia. Sin embargo, al igual que Vivanco, tiene pocas chances en el mediocampo con Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha, Oswaldo Valenzuela y la posible llegada de Lucas Menossi.

Áxel Moyano marcó un golazo con la cara en el último minuto ante Universitario el 2021 (Liga 1).

Te puede interesar: Alianza Lima: el inicio de su pretemporada se aplazó por esta razón

Bajas de Alianza Lima para la temporada 2023

En Alianza Lima buscan dar un salto de calidad a su plantilla y así como varios futbolistas están llegando, otros se despiden. Hasta el momento se anunció la salida de Wilmer ‘Zorrito’ Aguirre, Arley Rodríguez, Oslimg Mora, Jonathan Medina y Christian Ramos. Además, Jefferson Portales está cerca de marcharse cedido a Carlos A. Mannucci.

Otros futbolistas que podían decir adiós son Paolo Hurtado y Cristian Benavente. El primero tiene contrato por todo el 2023, pero se buscaría un préstamo o una recisión, mientras que el segundo terminó su vínculo y se encuentra negociando su renovación, aunque se pudo conocer que cuenta con pocas posibilidades de continuar.

SEGUIR LEYENDO: