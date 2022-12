Fichajes de Alianza Lima 2023 EN VIVO: altas y bajas del cuadro ‘blanquiazul’ para Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2023 EN VIVO: así se mueve el mercado para los 'blanquiazules'.

El mercado de pases sigue su curso y Alianza Lima realiza lo suyo para armar el mejor equipo para el 2023. Los objetivos son claros para los ‘blanquiazules’: romper la mala racha de 10 años sin conocer triunfos en la Copa Libertadores y el tricampeonato. Los directivos ‘íntimos’ están haciendo todas las gestiones para hacer buenas contrataciones y hasta el momento han anunciado cinco refuerzos, cinco salidas y seis renovaciones.

El equipo de Guillermo Salas ya tiene fecha de inicio de pretemporada y espera que el 90% del plantel esté cerrado para poder trabajar. Los jugadores estaban citados para este miércoles 07 de diciembre, pero se presentaron casos asintomáticos de COVID-19 y para prevenir contagios se cambió de fecha, ahora será el próximo viernes 09 de diciembre.

Gabriel Costa

Después de varias idas y vueltas, el extremo volvió a Matute después de 8 años. El deseo del jugador siempre fue quedarse en Colo Colo, pero el club chileno no le dio el contrato que quería, pues en un inicio se le bajó un porcentaje de su sueldo vigente y solo le daban un año más de permanencia. Luego presentaron dos propuestas más tras la negativa de ‘Gabi’. Alianza Lima nunca dejó las negociaciones de lado a pesar de conocer su prioridad y pudo convencerlo para regresar a La Victoria.

Costa se fue del ‘cacique’ con 24 partidos jugados y 10 goles anotados en la liga chilena. Participó en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde el club ‘mapocho’ quedó en el tercer lugar y llegó a octavos de final en la Copa Sudamericana esta temporada. Celebró dos Copas de Chile en 2019 y 2021, Supercopa de Chile en 2022 y Primera División este año.

Alianza Lima anunció a Gabriel Costa como su nuevo refuerzo. | Alianza Lima

Bryan Reyna

Un tema aparte se vivió con el extremo de la Academia Cantolao ya que Universitario de Deportes y Alianza Lima estaban interesados en él. Ambos se disputaron su fichaje. Fueron días de tira y afloja, pero finalmente, se puso la camiseta de los ‘blanquiazules’. Se armó una especie de polémica porque empezaron a salir informaciones de que Reyna quería llegar al club ‘crema’ y no al de los ‘íntimos’: eso hizo que su llegada a Matute sea la más comentada.

El delantero de 24 años realizó una buena campaña, donde jugó 28 partidos, anotó seis goles y asistió tres veces esta temporada. Y no solo le fue bien en su club, sino también con la selección peruana: debutó en el amistoso ante El Salvador y anotó golazo para el triunfo de la ‘blanquirroja’ por 4-1.

El atacante llega a Alianza para disputar la Copa Libertadores. (Twitter: @ClubALoficial)

Jesús Castillo

El volante de Academia Cantolao fue el tercer anuncio de Alianza Lima tras una buena temporada: logró disputar 30 partidos y pudo registrar un gol ante Sporting Cristal. El mediocampista de 26 años llega para pelear el puesto con Josepmir Ballón, quien tiene cualidades similares. Castillo tiene buen pase, sabe anticipar en la marca y ayuda a sumarse al ataque.

Jesús Castillo viene de realizar una gran campaña con Cantolao.

Edinson Chávez

El lateral llegó proveniente de Ayacucho FC y terminó su temporada con 26 partidos (23 como titular). Tiene una asistencia en la Liga 1 y una en la Copa Sudamericana. Su mayor virtud es la precisión en los pases, buena salida y suele sumarse al ataque también. El plan con el defensa es que sea reemplazo de Gino Peruzzi, titular indiscutible en la era Guillermo Salas.

Salió cuatro veces campeón en Sporting Cristal en los años 2012, 2014, 2016 y 2018. Anotó el gol que le dio el título a los ‘celestes’ en 2014 ante Juan Aurich en Trujillo.

El lateral derecho se convierte en el primer fichaje para la temporada 2023

Franco Zanelatto

El atacante regresó a los ‘blanquiazules’ luego de estar cedido a Alianza Atlético. El club ‘íntimo’ lo compró a inicios del 2022 y fue prestado a los norteños. El paraguayo está en los planes de Guillermo Salas y por eso volvió al equipo. No ocupará cupo de extranjero porque salió su nacionalización. Esta temporada, jugó 28 partidos, todos como titular, y marcó 7 goles.

Franco Zanelatto volvió a Alianza Lima tras su paso a modo de préstamo en Alianza Atlético. (Club Alianza Lima)

Salidas de Matute

Alianza Lima tuvo que decir adiós a varios jugadores. Entre ellos están los queridos Arley Rodríguez y Wilmer Aguirre. El delantero colombiano se adelantó al anuncio oficial de su salida y publicó su despedida emotiva por redes sociales. Su partida fue lamentada por los hinchas, quienes le agradecieron por la entrega que siempre le puso. Y ni qué decir la del ‘Zorrito’, pues a pesar que no se ha pronunciado hasta el momento, su no continuidad fue la noticia más conmovida por sus fanáticos y recordaron sus logros con los ‘blanquiazules’ por medio de fotos y videos.

La poca continuidad que tuvo Christian Ramos y Oslimg Mora hizo que no sean tomados en cuenta por Guillermo Salas. Lo mismo pasó con Jonathan Medina, pues no pudo tener la oportunidad de ponerse en el arco de los ‘íntimos’: el buen momento de Ángelo Campos hizo que no tenga minutos en el equipo y terminó reforzando a UTC.

El video de despedida del bicampeón peruano a Wilmer Aguirre. | (Alianza Lima)

Renovaciones

La directiva ‘blanquiazul’ aseguró que la columna vertebral del bicampeón se mantendría para el 2023 y así se está dando, ya que oficializó las permanencias de Yordi Vílchez, Hernán Barcos, Aldair Rodríguez, Josepmir Ballón, Ricardo Lagos y Ángel de la Cruz. Pronto será publicado la permanencia de Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Ángelo Campos y Guillermo Salas.

Hernán Barcos se quedará un año más en Alianza Lima.

Suenan fuerte

Todo parece indicar de que el colombiano Pablo Sabbag y la directiva de Alianza Lima habrían llegado a un acuerdo de palabra. El jugador se sumaría al equipo del ‘Chicho’ Salas en calidad de préstamo, pues pertenece a La Equidad de Colombia. No es el único que está por concretarse: en Matute están esperando la respuesta de Carlos Zambrano. Otro sería el volante Lucas Menossi, quien habría decidido no renovar con el Tigre de Argentina para ponerse la camiseta de los ‘blanquiazules’. Todo debe definirse en los próximos días.

Temas pendientes

Alianza Lima está esperando la respuesta de Cristian Benavente. Le lanzaron una propuesta para que renueve un año más, pero el ‘Chaval’ lo está analizando. Tiene algunas ofertas y entre ellas sería un equipo de la MLS. Las negociaciones siguen en pie. Y si se concreta alguna propuesta del exterior, el delantero se iría de Matute.

Aldair Fuentes, Miguel Cornejo y Jefferson Portales tienen contratos vigentes por todo el año, sin embargo, serían prestados para que tengan más continuidad. La directiva está negociando con los clubes interesados. Renato Rojas, Áxel Moyano y Piero Vivanco llegarían como préstamo a Atlético Grau.

Otro tema importante es qué pasará con Jefferson Farfán, porque se conoció que habría tomado la decisión de retirarse del fútbol, pero no hubo ningún pronunciamiento oficial hasta el momento. En un inicio, se conoció que la ‘Foquita’ se quedaría por seis meses y luego se vería su futuro mientras la lesión de la rodilla se lo permita.

