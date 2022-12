Magaly Medina salió en defensa de su reportero tras graves acusaciones de John Kelvin

Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina no toleró que el cantante John Kelvin difame a su reportero al acusarlo de haberle dicho “drogadicto” y “violador” cuando el comunicador se le acercó a entrevistarlo al finalizar su show en una discoteca de Santa Anita el último fin de semana.

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ hizo público el mensaje que el cumbiambero envió a su productor Patrick Llanos donde le asegura que a su show sí había ido gente y que su reportero le lanzó fuertes calificativos. El artista también aprovechó el momento para ningunear la labor del comunicador.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ negó lo señalado por el ex de Dalia Durán. “Mis reporteros no van a insultar a los entrevistados, van a entrevistarlos, a hacer preguntas coherentes, preguntas directas. Que a ellos no les dé ganas de contestar, no es nuestra culpa. No hay pregunta mal hecha, sino mal respondida”, dijo.

Te puede interesar: John Kelvin y sus polémicas declaraciones en su primera entrevista tras salir de prisión

La conductora, inmediatamente, volvió a transmitir el fragmento donde su reportero le pregunta a John Kelvin, y que además evidencia que la acusación del cantante es falsa. “Que me diga dónde mi reportero le insulta. Eso le dicen en la calle. Mi reportero no, marca la distancia, es un comunicador y marca la distancia del público normal”.

“Preguntas legítimas todas. No le grita. Lo que le pregunta es sobre la droga. Le hicieron una prueba y salió en su organismo. Además, él la masacró (a Dalia Durán)”, añadió Magaly Medina tras acusación de John Kelvin.

Como se recuerda, en una edición anterior del programa de Magaly Medina, se difundió imágenes del regreso a los escenarios del cumbiambero, y aunque el local nocturno estaba lleno, lo cierto es que muy pocos coreaban las canciones del artista, incluso algunos no sabían que John Kelvin se presentaría esa noche.

John Kelvin presentó un show luego de salir de la cárcel. (Instagram)

Los urracos enviados para la misión de esa noche, lograron acercarse lo más que pudieron al cantante para consultarle sobre las fuertes acusaciones de su expareja Dalia Durán, sin embargo, él evitó responder en todo momento.

Luego del informe del programa de espectáculos, Kelvin le escribió al productor de ‘Magaly Tv La Firme’. “Así fue mi primer show, estuvieron tus cámaras. La gente cantó, no había otro artista solo yo, pero no creo que eso sea vendible para el programa. Tu reportero estuvo ahí, me dijo violador, pegalón, drogadicto. ¿Para eso estudian, para hacer preguntas así?”, cuestionó el exintegrante del Grupo 5.

Hermano de John Kelvin quiere demandar a Magaly

Aprovechando el tema mediático del juicio ganado por difamación de Lucho Cáceres contra la periodista, el hermano del cumbiambero John Kelvin se sumó al cargamontón y anunció en sus redes sociales una posible demanda contra la conductora.

No te lo pierdas: John Kelvin volvió a los escenarios luego de salir de prisión y así fue su primera presentación

A través de su cuenta de Instagram, el hermano del cantante recordó cuando la ‘urraca’ insultó a nivel nacional a John Kelvin tras el lamentable episodio que vivió la cubana, quien lo denunció por maltrato físico y psicológico, así como violación sexual.

“Bueno, bueno, ahora que Lucho Cáceres ganó su juicio y, al parecer, si una u otras personas más demandan a Magaly se le podría complicar el panorama. Entonces al decirle a mi hermano John Kelvin Sarmiento Llanto en repetidas ocasiones ‘asesino, violador y drogadicto’ sin pruebas estaría incurriendo en delito”, escribió.

“Le metemos todo el bufete de abogados a la Sra. Magaly y quizás aprenda la lección regresando a prisión nuevamente. El karma existe señores, vamos a ver qué pasa”, agregó.

SIGUE LEYENDO