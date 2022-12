John Kelvin volvió a los escenarios luego de salir de prisión y así fue su primera presentación

John Kelvin presentó un show luego de salir de la cárcel. (Instagram)

John Kelvin anunció su regreso a los escenarios por todo lo alto y la cita se realizó el viernes 2 de diciembre en un bar de Pueblo Libre. El artista hizo su primera presentación luego de haber estado en la cárcel por más de un año, tras golpear salvajemente a su expareja, Dalia Durán.

El cantante se lució con una nueva orquesta en el local, sin embargo, fue evidente la ausencia de público. A través de sus redes sociales, el propio John Kelvin compartió un en vivo de su presentación, dónde se vio algunas mesas vacías y otras con pocos asistentes.

En el clip se vio las primeras filas del local sin gente, además de que el público prefirió mantenerse sentado a bailar los temas del artista. Incluso, hubo quienes se limitaron a grabar algunas canciones. John Kelvin presentó algunos temas antiguos que cantaba en agrupaciones como el Grupo 5 y otras nuevas de sus versiones de salsa y cumbia.

John Kelvin hizo su primera presentación tras salir de prisión. (Instagram)

Por otro lado, la única persona de la farándula que lo acompañó fue la cantante Mirella Paz. Ella también grabó algunos videos del show de Kelvin, evidenciando también la ausencia del público. Además, compartió el video de presentación del evento, en el que se vio la trayectoria del cantante e incluso rememoró su paso por la cárcel.

Mirella Paz compartió parte del concierto de John Kelvin | Instagram

John Kelvin no quiso ser entrevistado por Magaly Medina

El jueves 24 de noviembre, John Kelvin concedió su primera entrevista al programa ‘Amor y Fuego’, luego de salir de prisión. El cantante respondió sobre su reciente encuentro con Dalia Durán, además de los delitos por los que fue condenado.

Sin embargo, el viernes 25 de noviembre, Magaly Medina reveló que ella también tenía pactada una entrevista con el artista. Pero, sorprendió al confesar que, a último momento, el cantante decidió no asistir. Por eso, no dudó en tildarlo de cobarde.

“John Kelvin dijo que iba a venir al programa, pidió la plata se le dijo que sí se la íbamos a dar. Iba a grabar la promoción para el programa y de pronto se acobardó y dijo que no, que me tenía miedo”, comentó la ‘Urraca’.

Además, remarcó que el cantante había tenido más de una reunión con la producción del programa, pero al final confesó que ‘tenía miedo’ a la conductora. “John Kelvin se reunió con mi productor, ha hablado con él durante varios días y el último día, el día que ya debíamos de poner a grabar la promoción dijo que no. El mismo día dijo que no, felizmente que nosotros no dependemos de fulano o mengano para hacer un programa, pero el mismo día que iba a venir dijo que no, porque ‘tengo miedo de la señora Magaly’. Así son los cobardes”, sentenció la presentadora.

Magaly Medina revela que iba a entrevistar a John Kelvin, pero el cantante le canceló | Magaly TV: La Firme

