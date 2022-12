José Luis Fernández advirtió que Pedro Castillo está mal asesorado: “No temo querella en mi contra”

José Luis Fernández Latorre, jefe de la Dini, registra dos sentencias judiciales en su contra. | Foto: Composición (Infobae Perú)

José Luis Fernández Latorre, exjefe de la DINI, contó detalles sobre el pedido que le habría realizado el presidente de la República, Pedro Castillo, para encubrir de la justicia a Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, así como a Bruno Pacheco.

De acuerdo a lo que reveló este martes 6 de diciembre en RPP Noticias, el jefe de Estado le solicitó ayudarlo para que los mencionados personajes fuguen del Perú por estar involucrados en diversas denuncias contra el Estado.

De esta manera, el exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, señaló una vez más, que el mandatario peruano le pidió que se encargue de trasladar a sus sobrinos y al exsecretario a un lugar “seguro” donde no sean capturados.

Exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, y Beder Camacho protagonizan conversación difundida.

Sin embargo, de acuerdo a sus declaraciones en el canal local, este se habría negado a ejecutar dicha acción porque la DINI no se encargaba de las mencionadas funciones y porque estas personas estaban requisitoriadas.

Juan Silva y otros involucrados

“La primera vez el presidente Castillo me pidió que lo ayude a sustraer la acción de la justicia a Bruno Pacheco, Fray Vásquez y a Gian. Lo de Juan Silva fue después, a mí ya no me lo solicitaron porque en el primer pedido lógicamente me negué”, indicó esta noche en RPP Noticias.

“En el audio que escucharon yo le digo a Beder ‘yo te dije que no te metas en esas cosas, te dije que no te metieras’, no es un tema que yo estoy inventando ahorita”, añadió ante miles de televidentes mientras indicó que, bajo su perspectiva, el mandatario estaba mal asesorado.

En otro momento de su entrevista, José Luis Fernández Latorre, confesó que tiene una serie de conversaciones con el mandatario peruano sobre a la ayuda que pidió también para el grupo delictivo denominado “Los Niños”.

“Lo que se ha hecho público son pantallazos, pero la originalidad seria la tengo en el celular. Eso es fácil de corroborar para cualquier perito montado”, indicó hace algunas horas en medio de la polémica desatada por las revelaciones que se hicieron pública sobre diversos personajes que pertenecían al entorno de Castillo Terrones.

Declaraciones de Benji Espinoza y Dimitri Senmache

Al ser consultado sobre lo manifestado por Benji Espinoza, Dimitri Senmache y Walter Ayala, quienes lo acusan por no presentar pruebas y declarar sin sustento, el exjefe la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) precisó que es muy respetuoso con los tres personajes.

“A Walter Ayala lo presenté cuando estaba iniciando el actual gobierno, vi que tenía el perfil de una buena persona. A Dimitri lo he tratado una vez. No tengo nada que decir, ni negativo o positivo, excepto en los audios que no es tema que fuiste o hiciste”, manifestó en RPP Noticias.

Con respecto a las declaraciones del exministro Dimitri Senmache, quien aseguró que presentará una querella en su contra, José Luis Fernández Latorre advirtió que el audio es la matriz original sobre los hechos. “Si quiere querellarme, que me querelle”, subrayó.

Revelan audios comprometedores.

“Se graba el 4 de agosto donde la persona que me narra estos hechos señala hechos futuros y que se han dado: la designación del secretario general, Julio Palomino Duarte. ¿Se dio en el tiempo? Si, ¿es corroborable? Es corroborable”, detalló hace algunas horas en el medio local.

Antes de concluir su participación en RPP, Fernández Latorre, indicó que las agresiones en contra de la primera dama, Lilia Paredes, por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, solo fue un comentario “respecto a una información que ocurría en Palacio”.

“Yo no he afirmado, pero es lo que se rumoreaba en Palacio. Hay fuentes de información que no se pueden develar, lógicamente son cercanas al Gobierno y que se encuentran dentro de Palacio de Gobierno”, concluyó.

