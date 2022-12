Joao Villamarín se despidió de Atlético Grau: “Se terminó una aventura deportiva más”

Joao Villamarín marcó cinco goles en el cuadro piurano. (Facebook Atlético Grau)

Joao Villamarín no seguirá en Atlético Grau. Pese a que llegó a mitad de temporada procedente de Universitario de Deportes, el delantero nacional supo ganarse un lugar en el equipo piurano a base de buenas actuaciones; sin embargo, el 2023 su carrera deberá buscar nuevos horizontes tras anunciarse su salida del cuadro ‘albo’.

Mediante sus redes sociales, el futbolista de 30 años dio a conocer que su estancia en la escuadra norteña llega a su fin. La institución aún no lo ha hecho oficial. El nuevo entrenador Daniel Ahmed deberá buscarle un reemplazo.

“Se terminó una aventura deportiva más. Quiero agradecer al Club Atlético Grau que me dio la oportunidad de poder vestir sus colores. Desde que llegué a Piura me sentí como en casa y el plantel me recibió de la mejor manera, no pudimos lograr el objetivo pero queda la satisfacción de haber peleado hasta el final con un grupo de hombres, con un gran lado humano que nunca se dejó estar y dejó hasta lo que no tenía en cada entrenamiento y partido”, dice una parte del mensaje publicado por Villamarín en redes sociales.

Hasta la última jornada, Atlético Grau tuvo opciones de clasificar a Copa Sudamericana y no pudo obtener un cupo para el torneo continental por dos puntos de diferencia con respecto a Deportivo Binacional.

“Muchas gracias al presidente, directivos, cuerpo técnico y auxiliar por todo. Bendición y éxitos para la temporada 2023. ¡Aguante, ‘Patrimonio’!”, finaliza el pronunciamiento del atacante en su cuenta de Instagram.

Arribó a Grau para jugar el Torneo Clausura y en 16 partidos logró marcar cinco goles, en un total de 636 minutos jugados. Fue expulsado por doble amarilla ante Sporting Cristal.

Joao Villamarín se despidió de Atlético Grau en sus redes sociales. (Instagram)

Daniel Franco renovó con Atlético Grau

El argentino Daniel Franco seguirá una temporada más con Atlético Grau. El defensor central de 31 años fue sondeado en algún momento por Universitario de Deportes, pero tras no prosperar dicha opción, terminó por renovar con el ‘Patrimonio’.

“¡Se queda la ‘Muralla’! Nos complace anunciar la renovación de nuestro defensor argentino Daniel Franco por todo el 2023. ¡Vamos ‘Dani’! ¡Vamos Grau!”, fue el mensaje con el que se anunció la continuidad del futbolista.

Durante la Liga 1 2022 fue uno de los más regulares en el equipo de Gustavo Álvarez. Disputó 31 partidos en la campaña, marcando dos goles y brindando una asistencia. Acumuló 2.762 minutos de juego en el año. Fue titular en todos ellos y en 30 completo los 90′.

Daniel Franco seguirá un año más en Piura. (Facebook Atlético Grau)

Mora, Vivanco y Moyano irían al ‘Patrimonio’

Daniel Ahmed ya se encuentra en el Perú para dirigir a Atlético Grau en la Liga 1 2023 y ya tendría en la agenda algunos nombres para reforzar su plantel. Uno de ellos sería Oslimg Mora, jugador a quien dirigió en 2020 en Alianza Lima y se encuentra sin equipo tras acabar su contrato con el bicampeón del fútbol peruano.

Axel Moyano, también canterano ‘blanquiazul’ tiene opciones de ser prestado al cuadro ‘albo’. En 2020 fue cedido a Alianza Universidad y en 2022 a la Universidad San Martín. Otro futbolista que seguiría sus pasos es Piero Vivanco quien el último curso jugó en Sport Boys pero su carta pase pertenece al club de La Victoria.

