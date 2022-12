Jean Ferrari comparte postura de SAFAP por derechos televisivos de Liga 1: “Sin clubes, no hay fútbol”

El administrador de Universitario mostró su postura por esta lucha interminable entre el ente rector del fútbol nacional y los equipos. (Video: GOLPERU)

La lucha por los derecho de televisión de la Liga 1 parece no tener fin. Luego de que se conociera que Alianza Lima había firmado un contrato millonario con el Consorcio del Fútbol Peruano, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) salieron al frente a lanzarse mensajes en total desacuerdo. Bajo esta premisa, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, compartió la postura de esta última entidad y manifestó que sin clubes no existe el fútbol.

Antes de ello, el dirigente describió cómo ha tomado este conflicto, pidiendo entender a los clubes, que son los más perjudicados por los pocas vías de ingresos económicos que tienen. “Viviendo una coyuntura como la que vivimos como país, lo que menos debería suceder es la falta de diálogo. Esa es la que lleva a generar conflictos inacabables. Hoy el fútbol peruano vive una incertidumbre ya establecida a raíz de este problema. Además, de crecimiento porque los clubes no tienen un respaldo económico, no tienen un soporte de preparación o capacitación a sus entrenadores. Faltan profesionales, infraestructura y muchas herramientas que hacen que nuestro fútbol se encuentre en este hueco”, fueron sus primeras palabras en entrevista para GOLPERU.

De la misma manera, se dirigió a la FPF y pidió que haya una apertura para encuentren una solución, citando las palabras del representante de la SAFAP. “Lo que se está originando hace que la problemática se agudice, no la soluciona. Por ello, hago un llamado a la FPF para que haya reuniones y se pueda consensuar para llegar a ciertos acuerdos en beneficio puntual de los clubes. Ya lo dijo la Agremiación en un comunicado: “sin futbolistas no hay fútbol”. Y en este caso, sin los clubes no hay fútbol”, comentó.

“Hay que bajar las revoluciones y poder buscar mesas de diálogo y de trabajo para dar solución a un problema que seguramente se va a ir acrecentando”, añadió.

Pero eso no fue todo, ya que el directivo ‘crema’ propuso una manera de arreglar el panorama que se viene. “Las grandes guerras a nivel mundial se han solucionado mediante diálogos. Evidentemente, nosotros no esperamos a que se llegue a ello, sino en que haya mesas de diálogo para, a partir de ahí, buscar alternativas de solución”, sostuvo.

Y es que la FPF había llegado a un acuerdo con 1190 Sports, para que se haga cargo de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1 a partir del 2023. Para ello, obligaba a los clubes, con contrato vigente con GOLPERU, para que lo rescindan y puedan cambiarse a la nueva compañía. Sin embargo, esto significaría grandes montos de dinero que los equipos no pueden pagar para terminar los vínculos.

Documento oficial de los 6 clubes que solicitan los términos a la FPF de la negociación con 1190 Sports. (Universitario)

Incluso Alianza Lima fue uno de los primeros en firmar un acuerdo con el Consorcio del Fútbol Peruano por 12 años. Esto habría sido un convenio histórico por los casi 1,4 millones de dólares que recibirá por seis años, que podría extenderse por otros seis más. Pero la FPF respondió de manera inmediata a través de un comunicado en el que los beneficios que tendrán los clubes con la nueva empresa serían mayores, ya que les permitirá competir de la mejor manera a nivel internacional.

No obstante, en la parte en donde lanzó su amenaza es en que dio a conocer que aquellos que no estén alineados con el acuerdo con 1190 Sports, sufrirán graves consecuencias, entre las que consideran un descenso a la Liga 2. La SAFAP se pronunció e hizo un llamado a los jugadores, dando a entender que sin su participación, el campeonato no tiene sentido. En esa línea, quedará conocer cómo se desarrollará este tema en las próximas semanas, aunque el fútbol peruano es el más perjudicado.

SAFAP elaboró un comunicado respecto a la transmisión de derechos de TV.

