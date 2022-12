Presidente de la Federación de Vóley advirtió que Perú podría quedar fuera del torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2024

El presidente de la FPV brindó detalles exclusivos sobre el inicio de la Liga Nacional Superior de Voleibol. (FPV)

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), se refirió al inicio de la sobre lo que será el inicio de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV). Además, dio a conocer los planes y objetivos que tiene la selección peruana en el 2023 y advirtió dificultades para participar de próximo torneo preolímpico del 2023.

Se tenía previsto que la Liga Nacional Superior de Voleibol empezara en noviembre, sin embargo, por temas burocráticos, finalmente se decidió reprogramar el inicio para el siguiente sábado 17 de diciembre. Los detalles y presentación de la competición se darán a conocer en la conferencia de prensa el lunes 12 con la presencia de los 12 clubes participantes.

Gino Vegas adelantó que la Liga de vóley tendrá un nuevo nombre desde la temporada 2022-2023. Tras llegar a un acuerdo con Apuesta Total, nuevo auspiciador principal por los próximos tres años. El campeonato pasará a llamarse ‘Liga Nacional de Vóley Femenino Apuesta Total’.

El presidente de la LNSV resaltó la importancia del acuerdo comercial que permitirá que el vóley peruano pueda seguir creciendo. “Es muy importante que se vayan sumando la mayor cantidad de empresas privadas para el que vóley pueda seguir desarrollándose. Estamos muy agradecidos con Apuesta Total”, dijo en declaraciones con el el programa ‘Puro Vóley‘.

No obstante, señaló que es elemental que exista apoyo económico después de tantas complicaciones. “Hay conversaciones con otras empresas y eso creo que es un buen síntoma después de casi dos años de una situación un poco inestable por el tema de la pandemia, por el tema económico de la Federación y por los resultados deportivos”.

Vegas explicó los motivos que retrasaron el inicio de la Liga: “Nosotros desde hace más de seis meses veníamos trabajando en la Liga y viendo alternativas de diferentes escenarios, barajando y escuchando la opinión pública. En el camino se han ido presentando algunas otras acciones, motivo por el cual las cosas fueron cambiando”.

Gino Vegas en una entrevista exclusiva con Puro Vóley. (Puro Vóley)

Además, dio a conocer el lugar en donde se llevarán a cabo todos los encuentros de la temporada. “El torneo se jugará en el polideportivo de Villa El Salvador y vamos a ver para el siguiente año buscar otros escenarios como la Villa Deportiva del Callao, el coliseo Miguel Grau, el coliseo Mariscal Cáceres, la Universidad Católica, el coliseo Dibós, el IPD, entre otros lugares”.

Con respecto al precio de las entradas, la autoridad máxima del vóley peruano indicó que será menor en comparación a la temporada pasada. “El año pasado las entradas costaron 20 y 30 soles. Este año a pedido de los clubes, las entradas van a costar 15 soles la general y 30 la preferencial. Vamos a bajar un poco el precio porque entendemos que la Liga la van a ver las familias completas, entonces si tu sumas el precio de la entrada por persona ya resulta un monto elevado”.

Para Vegas, la Liga 2022-2023 contará con equipos de gran nivel e incluso aseguró que el rendimiento será bastante parejo. “Tengo la sensación de que esta Liga va a ser más pareja de lo que fue el año pasado. Los equipos se están preparando bien y se están reforzando bien. También hay nuevos entrenadores que están dirigiendo. Será una liga muy competitiva”.

Perú podría quedar fuera del torneo preolímpico

Gino Vegas confesó que la selección peruana de vóley podría quedar fuera del Torneo de clasificación Olímpica de setiembre del 2023. “Si está la posibilidad de que Perú quede fuera del torneo preolímpico. La Federación Internacional acordó cambiar el formato este año, antiguamente había un clasificatorio por continente, pero ahora sólo clasifican los 24 mejores del ranking”.

El presidente de la FPV, recalcó la mejora que había tenido Perú en el ranking mundial. “Perú subió dos posiciones luego del Panamericano ubicándose en el puesto 26, sin embargo, esto tampoco alcanzaba para clasificar. Francia, país que estaba dentro de ranking, desocupó un cupo al ser sede del torneo y Rusia quedó fuera por sanción, de esta manera quedaron liberados dos cupos”.

A pesar de haber recibido la invitación, Vegas es consciente que podrían quedar fuera de la competencia. “La Federación Internacional nos invitó formalmente a participar, sin embargo, el mes pasado tuve conversaciones con la (Federación) Sudamericana y me mencionó que había un movimiento a nivel del gobierno ruso con el Comité Olímpico Internacional para que les permitieran participar”.

Finalmente, agregó la definición respecto a la participación de Perú en el preolímpico no está definido. “La información que pude obtener es que Rusia ha pedido el apoyo de los países para los Juegos Olímpicos 2028, no para los de 2024. Pero hasta que no haya un pronunciamiento oficial, no podremos saber cuál es la verdad. Hasta el día de hoy, Perú ha aceptado participar de los clasificatorios”.

