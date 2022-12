FPF advierte a Alianza Lima y demás clubes de Liga 1 por derechos televisivos: “Puede generar un descenso”

La FPF, liderada por Agustín Lozano, advirtió a Alianza Lima y a los clubes de la Liga 1 por los derechos televisivos.

La Liga 1 2023 aún no inicia, pero desde hace semanas ha habido una disputa que parece interminable por los derechos de televisión debido al acuerdo que tiene la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con 1190 Sports. Sin embargo, hay clubes que mantienen contrato con GOLPERU, inclusive, Alianza Lima firmó un millonario vínculo con dicha compañía. Ante esta situación, el máximo ente del balompié nacional ha dado a conocer su postura y fue claro en sostener que aquellos equipos que no estén alineados podrían sufrir consecuencias graves como el descenso.

A través de una nota de prensa, la institución deportiva nacional presentó el nuevo reglamento del campeonato local. Pero antes, quiso aclarar algunos puntos que guardan relación con los requisitos de participación. “La obligatoriedad de presentar suscrita la declaración de conformidad y compromiso la cual detalla con claridad los derechos de la competición (marketing, activos de marca, audiovisuales, datos u otros)”, se aprecia en el documento.

No obstante, hizo hincapié en “los derechos que hacen exclusivamente de los clubes y que no están vinculados al torneo”. Bajo esta premisa, citan las declaraciones de Jean Marcel Robilliard, secretario general de la FPF, que manifiesta la intención de contar solo con una compañía que difunda los partidos de la Liga 1. “Esperemos la participación de todos los clubes de la Liga 1 2023. Buscamos la centralización de los derechos de TV para que los clubes tengan los recursos necesarios para poder desarrollarse”, reza el texto.

De la misma manera, aseguró que la finalidad de la principal entidad peruana es que todos los equipos de la Liga 1 que clasifiquen los torneos internacionales tengan los argumentos necesarios para dar la talla. “la FPF busca aumentar la competitividad de la Liga 1 para que los clubes peruanos estén preparados para competir internacionalmente”, agregó.

Alianza Lima y Melgar disputaron la última final de la Liga 1. (GOLPERU)

Advertencia a los clubes de Liga 1

Pero eso no fue todo, ya que figuran las palabras de Carlos Caro, vocero legal de la FPF, quien fue más incisivo en su mensaje y dio a entender que todos los clubes del campeonato son parte de este proyecto, aunque si hay alguno que no vaya en la misma línea, puede tener un desenlace deportivo catastrófico con un posible descenso a la Liga 2. “Durante todo este proceso, se ha mantenido informados a los clubes porque son socios del proyecto. Sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, enfatizó.

Para finalizar, Jean Marcel Robilliard reveló que la obra que pretende proporcionar la FPF en conjunto con 1190 Sports será de manera masiva y con transmisiones de la más alta calidad. “Contaremos con un producto atractivo, con transmisiones de calidad donde se potencia la exposición y visibilidad de los clubes participantes, jugadores y marcas, llegando a más hinchas en el Perú y en el extranjero”, concluyó.

Comunicado de prensa de la FPF por los derechos de televisión.

Evidentemente, este anuncio de parte de la FPF viene a ser una respuesta tajante a la reciente firma entre Alianza Lima y GOLPERU que el medio La República pudo divulgar mediante sus plataformas digitales. El acuerdo es de 12 años a cambio de 17 millones de dólares (alrededor de 1.5 millones anuales), un beneficio que los mismos ‘aliancistas’ consideran como mucho más satisfactorio con respecto al que podrían obtener de 1190 Sports.

Sin dudas, este es un capítulo más en la disputa por los derechos televisivos. Hay una larga lista de clubes que tienen contrato vigente con el Consorcio del Fútbol Peruano, que considera intempestiva esta medida de parte del ente rector del fútbol nacional. Inclusive, este tema podría llegar a las altas instancias.

