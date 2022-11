Flavia Laos y su faceta como influencer: “Es difícil mantenerse vigente, la gente cree que no hago nada” | ENTREVISTA

Flavia Laos invita al público de Infobae a votar por ella en la web de People's Choice Awards 2022. Edición: Carlo Fernández.

Flavia Laos es una de las influencers peruanas con mayores seguidores en sus plataformas digitales. Tener más de 4 millones de followers en Instagram y en TikTok, sin duda alguna, le ha valido para ser nominada a la ‘Influencer Latino del año′ en los People’s Choice Awards 2022, una importante categoría de la premiación que puede ser ocupada, por primera vez, por una peruana.

Infobae conversó con la guapa cantante, quien señaló que se siente muy emocionada por haber sido considerada en estos premios internacionales. Ella compite con influencers de todo Latinoamérica y su triunfo dependerá de las votaciones en la página web www.eonlinelatino.com. Éstas estarán abiertas hasta el 9 de noviembre.

En conversación con nuestro medio, reveló que el trabajo de creadora de contenido es demandante, y aunque requiere estar siempre vigente, confiesa que le apasiona mucho poder llegar a sus seguidores de todo el mundo. Flavias Laos también se refirió a la relación que tiene con el modelo Austin Palao, a quien no dudó en llenar de halagos por ser una de las personas que la empujó a seguir en su carrera de cantante.

La joven indicó que su novio no solo le da tranquilidad en la relación, también es su dupla perfecta para trabajar juntos y apoyarse mutuamente en cada reto que enfrentan.

¿Cómo te sientes de ser nominada a estos premios internacionales de redes sociales?

Para mí ha sido algo super grande, nunca se me había cruzado por la cabeza. Cuando me llamaron y me dijeron lloré de felicidad, estaba emocionada. Nunca han nominado a un peruano, esta es la primera vez y quiero que el Perú se una, así como se unen para el fútbol o para otros casos, quiero que este premio sea para el Perú.

¿Conoces a los que están compitiendo contigo?

Ya somos amigos, Celeste (Pellegrini), Ignacia (Antonia) y Lizardo (Ponce) me llevo súper con ellos y nos hemos felicitado por interno, pero al final es una competencia.

Flavia Laos nominada a los People's Choice Awards. (Instagram)

Estás avocada a tu carrera de influencer y de cantante, ¿cómo va tu faceta de actriz?

Para serte sincera, el mercado de la actuación en el Perú ha parado, no hay tantas oportunidades. Si agarro un proyecto de actuación lo haría de forma internacional, algo para afuera.

¿Cómo ha cambiado tu vida el hecho de ser influencer?

Amo armar contenido, es algo que me apasiona. Mi vida ha cambiado demasiado, me volví pública a partir de los 12 años, ya crecí con eso y estoy muy acostumbrada a la gente y a las fotos, es parte de mí. Aprecio mucho que la gente reconozca mi trabajo.

¿Estás acostumbrada a crear contenido todo el tiempo, por ejemplo durante los viajes?

De hecho voy a un viaje pero todo el día estoy grabando o editando. Y la gente cree que no hago nada y tengo la mejor vida, obvio es una vida increíble, pero paso varias horas grabando. Cuando te gusta lo que haces, todo es increíble y si puedes viajar, mejor aún.

¿Es muy difícil mantenerse en las redes sociales?

Es complicado estar vigente, siempre hay nuevas personas que salen, nuevas generaciones. Es difícil mantenerte, lo que tienes que hacer es destacar, tomar cursos de edición, marketing. Yo he tomado pequeños cursos de marketing que me ayudan a impulsar lo que hago porque siempre tienes que renovarte. Esto es una industria que está creciendo, pero se va renovando y es rápido, por eso tienes que estar al día.

La actriz Flavia Laos le comentó a Infobae lo difícil que es mantenerse vigente en las redes sociales . Edición: Carlo Fernández.

¿En qué se destaca tus contenidos digitales con la competencia?

Empoderar a mis seguidoras. En mi clóset sale, nunca pensé recibir tantos mensajes bonitos. Las chicas se me acercaban, me agarraban la mano y me decían: ‘Gracias por inspirarme y gracias por tu vibra’ y yo lloraba. Lo que me dijeron me marcó muchísimo y nunca me voy a olvidar de eso. Creo que lo principal es empoderar a la gente, trasmitirle paz y buena vibra. A pesar de lo que yo esté pasando, puede que mi día no sea bueno, pero siempre trato de proyectar lo mejor, y la gente se contagia de eso.

Flavia Laos recuperó algunas prendas que le robaron en su closet sale. (Instagram)

¿Qué tipo de público te sigue?

Está dividido, mi público es 60% femenino y 40% varones y me encanta compartir con ellos.

Relación con Austin Palao

Con respecto a tu relación con Austin Palao ¿cómo te ves en un futuro con él?

Bien, si no fuera así, no estaría con él. A estas alturas, con todo lo que he vivido, no estaría con él. Es una persona que me da mucha paz y tranquilidad. Me incentiva a que siga adelante en mi carrera.

El hecho de que hayan viajado tanto, pasar por tantas experiencias en tan poco tiempo, ¿crees que ha ayudado a construir la relación que tienen?

Creo que sí, pero más que los viajes es la comunicación y el respeto que tenemos. Yo sé que Austin no va a hacer nada malo y él sabe que yo tampoco, entonces estamos muy tranquilos por esa parte. Es una relación que nunca la he tenido, es algo que me da mucha tranquilidad.

¿En qué se diferencia de las otras relaciones que has tenido?

En la comunicación, en la tranquilidad y en saber que esta persona es leal y que no te va a fallar.

La historia de amor entre Flavia Laos y Austin Palao.

¿No hay celos profesionales entre los dos, debido a que Austin también está cantando o actuando?

Para mí no hay celos en eso, yo le digo báilale a la bailarina y lo aplaudo. Un artista tiene que interpretar lo que canta. Austin es demasiado respetuoso y estoy muy tranquila.

¿Cómo manejan los celos a la hora de grabar escenas románticas de telenovelas o películas?

Austin es un buen actor y yo sé como es el tema de la actuación, no es fácil, créanme que estar en una cama con cien personas que te graban, la gente de iluminación y otros, es complicadísimo. Mis respetos para él.

Flavia Laos le reveló a Infobae que la relación que tiene con Austin Palao nunca la ha tenido con nadie. Edición: Carlo Fernández.

Has hecho noticia como cantante, influencer, pero también se ha hablado mucho de los arreglitos que te has hecho. ¿Qué mensajes le puedes dar a las personas que están pensando hacerse un retoque estético?

Chicos, ustedes han venido al mundo para ser felices, si algo no les gusta, si lo quieren cambiar, háganlo, no tiene nada de malo. Yo me echo mis arreglos y no tiene nada de malo. La gente en Perú juzga muchísimo, ‘Ay que no eres natural, que eres plástica’. Siendo sinceros, ¿quién no cambiaría algo de uno?, todos tenemos algo que queremos cambiar, y si tienes ganas de hacerlo y te hace feliz, hazlo. No para agradar a los demás, sino para agradarte a ti, si eres feliz con eso, genial.

¿Piensas que hay un límite de edad para hacerse estas cirugías?

Deberían ser de 18 años para arriba, ya eres mayor de edad y puedes verte tú mismo. Si te lo pueden pagar tus papás, bien, o si te lo puedes financiar tú mismo, como yo lo hice, mejor.

¿Piensas hacerte otros retoques estéticos?

Estoy feliz, ya quede increíble, estoy contenta, aquí me quedo.

Flavia, ¿cómo pueden tus seguidores votar por ti en estos premios?

Pueden encontrarme en la web de ‘People’s Choice Awards’ y el link también está en mi biografía de Instagram. Ahí pueden votar por mí a la influencer latino del año hasta el 9 de noviembre. La celebración de los premios es el 6 de diciembre, en California.

