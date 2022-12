Alejandro Cavero critica defensa de Pedro Castillo: “Renunciar hubiera sido más digno”

Alejandro Cavero se pronunció al escuchar el mensaje que el presidente Pedro Castillo emitió en la noche del último martes, en donde rechaza rotundamente las versiones del ex jefe de la DINI, José Fernández Latorre, quien lo involucra presuntamente en hechos ilícitos.

El congresista utilizó sus redes sociales para criticar las acciones del mandatario peruano, sobre todo por no asumir su posible responsabilidad en las denuncias en su contra.

“Renunciar hubiera sido más digno que dar ese mensaje a la nación”, escribió el representante de Avanza País en su cuenta oficial de Twitter, minutos después del pronunciamiento presidencial.

Tuit de Alejandro Cavero

A pocas horas de iniciarse el debate en el Congreso de la República ante una posible vacancia presidencial, el parlamentario señaló que lo más honorable era presentar una renuncia; sin embargo, Castillo Terrones continúo compartiendo falsedades a la ciudadanía.

Pronunciamiento de Castillo

A través de señal abierta, el presidente Pedro Castillo se pronunció sobre las últimas revelaciones en su contra que lo involucran en presuntos hechos de corrupción. Haciendo uso de su defensa, el mandatario aseguró que todo se trata de una patraña en su contra.

“Ratifico que jamás le he robado ni un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. De los terceros que se encargue la justicia, pero yo estaré aquí al frente para decirles la única verdad: no soy corrupto y lo ratificaré siempre”, añadió.

“Mañana ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima. Quiero reiterar que soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el estado de derecho y el equilibrio de poderes”, sostuvo.

Pedro Castillo ofreció mensaje a la Nación: "No soy corrupto". TV Perú

Pedro Castillo ante el Congreso

Según el último pronunciamiento del Jefe de Estado, Pedro Castillo, confirmó que este miércoles, 7 de diciembre, acudirá junto a sus abogados y ministros al Congreso para ejercer su derecho a la defensa frente al debate de moción de vacancia en su contra, por presunta incapacidad moral.

“Mañana, ante el Parlamento, ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere, porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima”, manifestó en su mensaje a la Nación del último martes 6 de diciembre.

¿Qué reveló el ex jefe de la DINI contra Castillo?

José Fernández Latorre se presentó en diversos canales de televisión contando “su verdad” ante los posibles hechos de corrupción que involucrarían a Pedro Castillo. En esa línea, reveló que Pedro Castillo sabía de la fuga del exministro Juan Silva y de sus sobrinos.

“Como se ha oído, así es como trabaja la inteligencia, esa información que me dan es cómo han sustraído a los sobrinos de la acción de la justicia, pero ellos querían atribuir eso a al DINI, pero ahí dice quiénes han sido y qué personas han sido”, aseveró.

José Fernández Latorre solicita garantías para su vida luego de involucrar a Pedro Castillo

“El transportador, de acuerdo al audio, es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y ex edecán del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, añadió.

