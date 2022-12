Vacancia presidencial: Congreso define HOY martes el futuro en la presidencia de Pedro Castillo

Abogado de Pedro Castillo “tiene fe” de que vacancia presidencial se archive Eduardo Pachas, defensa legal de Pedro Castillo se mostró optimista y mencionó que por los “indicios” la tercera vacancia contra el mandatario no prospere. Debate se realizará este miércoles 7 de diciembre.

Eduardo Pachas indicó que se estudiará la posibilidad de apelar el archivamiento de la denuncia contra Harvey Colchado.

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, indicó que tiene “fe y confianza” de que la tercera moción de vacancia contra su patrocinado no prospere y quede archivada. Además, aseguró que aún no tienen previsto si es que el jefe de Estado peruano irá o no al Congreso.