Vacancia presidencial contra Pedro Castillo: a qué hora será el debate hoy en el Congreso

Así será la moción de vacancia este miércoles 7 de diciembre.

Perú vive momentos cruciales en su futuro político. Hoy, miércoles, el Congreso de la República debatirá una moción de vacancia presidencial —la tercera presentada por la actual legislatura— contra Pedro Castillo.

El Pleno acordó la semana pasado jueves 1°, por mayoría, que el debate y votación del pedido de vacancia de la destitución del mandatario se realizará este 7 de diciembre desde las 15:00 horas.

Aunque en un inicio hubo un acuerdo para que el debate se realice el lunes 12, y así no interfiera con la semana de representación, el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, sometió a votación la nueva fecha. Dicha propuesta obtuvo 59 votos a favor, 45 en contra y una abstención.

El congresista no agrupado, Edward Málaga Trillo, es quien impulsó esta iniciativa que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República. La admisión a debate se aprobó con 73 votos a favor, 32 votos en contra y 6 abstenciones.

Edward Málaga fue el impulsor de la tercera moción de vacancia presidencial

“Con la plena convicción de que la salida más probable a esta crisis política que vivimos, es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años”, expresó en el Hemiciclo el autor de la moción.

Agregó que “la moción de vacancia debería servir como un primer paso para ese reacomodo de las condiciones democráticas. No hay consignas de partidos, ni odios. El espíritu de esta moción es resguardar nuestra democracia, tratar de devolver el orden constitucional, sobre todo ante un eventual sometimiento del Congreso”.

Defensa del presidente

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, confirmó este martes que defenderá al mandatario ante el pleno del Congreso en compañía de José Palomino Manchego, también defensa del mandatario, el día en que los legisladores debaten y votan la moción de vacancia presentada la semana pasada por el congresista Málaga.

Espinoza añadió que todavía no se define si Castillo llegará a la sesión del pleno, que este miércoles 7 de diciembre definirá si continúa en el cargo o es removido del sillón presidencial. “Todavía no se ha definido, probablemente en el trascurso del día estemos definiendo si el presidente asiste o no asiste”, indicó.

Benji Espinoza confirma que ejercerá la defensa del presidente ante la moción de vacancia.

El letrado también se dirigió al hemiciclo respecto al tercer intento de destituir al presidente por “permanente incapacidad moral” y abrió la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional si el Congreso aprueba la moción que pide la destitución del gobernante.

Sin confirmar su presencia

Pedro Castillo ofreció un pronunciamiento la noche del martes desde Palacio de Gobierno horas antes de que se debata la moción de vacancia presidencial.

“A horas de debatirse en el Congreso una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes queridos compatriotas a quienes me debo, para ratificar una vez más que no soy corrupto. No mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres, quien como millones de peruanos trabajan de sol a sol para construir honestamente un futuro para sus familias”, empezó diciendo el jefe de Estado.

Su presencia sigue en suspenso, ya que todavía no se confirma si asistirá con sus abogados, o solo irá su defensa legal.

Pedro Castillo ofreció mensaje a la Nación: "No soy corrupto".

Lo que sí se conoció es que la premier solicitó en un oficio dirigido al presidente del Congreso, José Williams, que cuatro ministros puedan asistir al Hemiciclo para la moción de vacancia “en virtud al artículo 129 de la Constitución Política del Perú”.

Se trata del ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo; del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino; y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra.

