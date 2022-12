Jesús Castillo y sus primeras palabras en Alianza Lima: “Me veo consiguiendo el tricampeonato”

Jesús Castillo viene de realizar una gran campaña con Cantolao.

Jesús Castillo se convirtió en el flamante refuerzo de Alianza Lima. El futbolista de 26 años proviene de la Academia Cantolao y tendrá la misión de competir el puesto de volante de marca con Josepmir Ballón. Surgió en las divisiones menores del cuadro ‘íntimo’, por lo que tendrá la oportunidad de retornar luego de 7 años, aunque su amor por la camiseta ‘blanquiazul’ se mantiene intacto y así lo dejó en claro en su primera entrevista:

“Para mí es un sueño volver a Alianza Lima, club del cual soy muy hincha a muerte. Ahora solo tengo que trabajar muy fuerte para ganarme un espacio en el equipo. A fin de año me veo abrazado con todos mis compañeros por conseguir el tricampeonato. No lo duden”, declaró a Radio Ovación.

Castillo también reveló que dejó la cantera de Alianza con la intención de tener continuidad y que su relación con el club siempre fue la mejor: “Yo hice menores en el club. Recuerdo que en el 2012 me subieron al primer equipo y luego en el 2013, 2014 y 2015 estuve en reservas. Se me presentó la oportunidad de ir a Cantolao, pero antes mi padre tuvo que pagar mi derecho de formación a Alianza. Recuerdo que los señores Gustavo Zevallos y Renzo Gayoso me ayudaron mucho para darnos facilidades de pago”, mencionó.

Castillo tuvo una gran temporada con Cantolao (Liga 1).

Con camiseta de Cantolao, el volante fue de los mejores jugadores del campeonato en labores defensivas. Según datos de Sofascore fue el que realizó más recuperaciones (94), intercepciones (56) y ganó más duelos (258). Sin embargo, él no se duerme en sus laureles y reconoció que le falta mejorar en la fase ofensiva: “A mi juego le está faltando concretar, pisar más el área rival. Por lo de más creo que tengo lucha, garra y juego”, apuntó.

Desde su debut en primera división en 2017, Jesús Castillo disputó 119 partidos en los que marcó 6 goles y repartió 4 asistencias. Este 2022 fue el año que tuvo más continuidad, ya que fue titular indiscutible tanto para Carlos Silvestri como Alejandro Apud, arrancando en 30 encuentros, completando 2.568 minutos y recibiendo 15 tarjetas amarillas.

Ballón renovó con Alianza Lima

Tras el fichaje de Jesús Castillo y la posible llegada del volante argentino Rodrigo Melo, se especuló con una posible salida de Josepmir Ballón, quien ya no tendría lugar en el mediocampo ‘blanquiazul’. Sin embargo, Alianza Lima anunció la renovación del experimentado futbolista de 34 años.

El capitán del equipo se mantendrá un tiempo más en La Victoria. (Twitter: @ClubALoficial)

Pese a que fue pieza clave y capitán en el equipo de Guillermo Salas, los números de Ballón fueron inferiores a los de Castillo esta temporada, por lo que se espera una dura competencia por la posición. Además, mediocampista podría transmitir toda su experiencia al exjugador de Cantolao, con el fin de que sea su sucesor natural en la medular ‘íntima’.

Según Sofascore, este curso Josepmir fue el séptimo futbolista con más recuperaciones (75), 30° en intercepciones (44) y 51° en duelos ganados (126). Otros jugadores en la misma posición con contrato en Alianza Lima son Oswaldo Valenzuela y Áxel Moyano, quienes también pueden jugar de interiores.

