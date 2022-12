Periodista colombiano elogió a Pablo Sabbag, posible fichaje de Alianza Lima: “Puede marcar diferencia”

Julián Capera habló acerca de la trayectoria del delantero de La Equidad y sus virtudes como jugador. (Video: Renzo Galiano)

Alianza Lima viene siendo uno de los grandes animadores del mercado de transferencias. Luego de cerrar las contrataciones de Gabriel Costa, Bryan Reyna y Jesús Castillo, además de las renovaciones y algunas salidas, la dirigencia apunta a seguir reforzando el equipo con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores del próximo año. En ese sentido, uno de los jugadores que estaría cerca de llegar es Pablo Sabbag, delantero de La Equidad, de quien el periodista colombiano, Julián Capera, tuvo gratas palabras.

“Pablo Sabbag, el delantero barranquillero de 25 años está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima. Este atacante que ha tenido un par de salidas al fútbol del exterior: en Tondela de Portugal, donde jugó poco y también en el fútbol argentino (Estudiantes y Newell’s), donde jugó poco y marcó poco. Su mejor versión ha sido en el fútbol colombiano, específicamente con Equidad, equipo bogotano con el que ha tenido varias escenas en la última temporada con una importante cantidad de goles y asistencias”, comentó en una entrevista para su colega, Renzo Galiano.

Característica de Pablo Sabbag

De la misma manera, el periodista de ESPN destacó las características de este artillero, reconociendo que su punto fuerte es su imponente presencia y buena lectura para ubicarse en el área. “Es un jugador muy fuerte desde lo físico. En el duelo individual marca diferencia. Tiene un buen juego aéreo. Su 1,88 metros se lo permite. Además, interpreta bien el juego en ese tipo de situaciones particulares, para ganar la posición a los defensores centrales del equipo rival”, indicó.

Pero eso no fue todo, ya que Capera también resaltó el crecimiento futbolístico del ‘Jeque’, pues no solo tiene incidencia física, sino también posee cualidades para jugar en equipo, algo que ha venido desarrollando en el trascurso de las recientes temporadas. “En los últimos años ha venido desarrollando ese sentido asociativo, pensar en colectivo. Si no puede anotar él y si hay un compañero que está mejor ubicado, lo hace sin ningún inconveniente. Su número de asistencias incrementó en el campeonato anterior”, mencionó.

Pablo Sabbag es un delantero que va bien en el cuerpo a cuerpo. (VizzorImage)

Adaptación

Para finalizar, el comunicador dejó en claro que este traspaso a Alianza Lima le cae bien al futbolista dada su juventud y por la semejanza que hay entre el fútbol que se practica en Perú y en Colombia. “Es un jugador interesante en el fútbol colombiano, con un futuro importante todavía a sus 25 años. Por sus características y por lo parecido que es nuestro fútbol (el colombiano al peruano) podría llegar a marcar diferencia”, sostuvo.

Alianza Lima y su esfuerzos para el ataque

Alianza Lima es consciente de que tiene una dura misión el 2023. Y es que afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el caso del certamen internacional, tiene 31 partidos sin ganar, por lo que la dirigencia ha pensado en armar un plantel competitivo para romper esta mala racha y tratar de superar la fase de grupos.

Con la presencia de Hernán Barcos, Aldair Rodríguez, Óscar Pinto y Pablo Lavandeira, el cuadro ‘victoriano’ necesitaba contar con un jugador que pueda suplir al ‘Pirata’. En esa línea, tras la salida de Wilmer Aguirre, Arley Rodríguez y el retiro de Jefferson Farfán, Pablo Sabbag encajaría a la perfección, en parte también, para rejuvenecer al equipo.

Ahora, el delantero colombiano viene de anotar 15 goles y brindar seis asistencias en 48 compromisos jugados con La Equidad, entre la liga local y la Copa Sudamericana. Es cierto que ha tenido un breve paso por Portugal y Argentina, con 21 presentaciones, en los que solo pudo marcar dos tantos. Y en el caso de que se concrete su fichaje por Alianza Lima, se verá si logra superar sus experiencias pasadas en el extranjero.

Alianza Lima tendría más elementos en el ataque y de calidad para el 2023. (Prensa Alianza Lima)

SEGUIR LEYENDO