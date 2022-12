Alianza Lima envió oferta a Carlos Zambrano, quien todavía no renueva con Boca Juniors

Carlos Zambrano ha expresado en reiterados ocasiones su deseo de jugar en Alianza Lima.

Carlos Zambrano ya recibió la primera propuesta formal de Alianza Lima para que se convierta en nuevo jugador ‘blanquiazul’ en la próxima temporada. El bicampeón de la Liga 1 busca dar otro golpe en el mercado de fichajes del fútbol peruano concretando la firma del actual futbolista de Boca Juniors.

El contrato del seleccionado peruano vence en diciembre del presente año y pese a que en el cuadro ‘xeneinze’ ya sostuvieron reuniones con el futbolista para extender su vínculo, la primera oferta de los ‘íntimos’ tendría mejores condiciones desde lo económico y tiempo de contrato.

Periodista argentino dio a conocer detalles de la oferta de Alianza por Zambrano. (Twitter)

El periodista Germán García Grova, de TyC Sports y Radio La Red, informa que el futbolista de 33 años ha recibido una propuesta de dos años más opción a un tercero por parte del equipo de La Victoria. De igual forma asegura que las charlas entre Zambrano y Boca Juniors continúan vigentes.

Mauricio Loret de Mola, de A Presión, añade que el salario ofrecido por el vigente campeón del torneo peruano es superior al ofrecido por el cuadro ‘azul y oro’. “Boca lo quiere renovar, aunque en las dos reuniones con el central no estuvieron ni cerca”, añade el comunicador.

Oferta de Alianza Lima por Carlos Zambrano sería superior a nivel económico, asegura Mauricio Loret de Mola. (Twitter)

El hinchaje del ‘León’ por Alianza Lima es conocido y ya en diversas ocasiones había declarado su deseo de vestir la casaquilla del equipo de sus amores. En mayo del presente año señaló que esperaba regresar con 35 o 36 años al Perú, pero hoy la situación es diferente.

“Me gustaría jugar uno o dos años en mi país, ya que nunca jugué ahí, ojalá se pueda dar. Me gustaría estar dos o tres años más fuera de mi país, a los 35 o 36 volver, ya que la exigencia no esta tanta como aquí en Argentina o en Europa. Soy muy fanático de Alianza y me gustaría ahí también”, dijo en entrevista a Deportivo IP.

De confirmarse el fichaje de Carlos Zambrano, el ‘equipo del pueblo’ daría un nuevo salto de calidad a su plantel tras la incorporación de Gabriel Costa desde Colo Colo. Lucas Menossi sería otro ‘jale’ pues habría aceptado enrolarse a las filas aliancistas tras rechazar la renovación de contrato con Tigre.

Carlos Zambrano es multicampeón con Boca Juniors

El ‘Káiser’ llegó a Boca Juniors en enero del 2020 luego de más de una década en Europa y ha cosechado varios títulos con el ‘xeneinze’. El zaguero central ha conquistado dos ligas argentinas, dos Copas de la Liga y una Copa Argentina.

Durante esta etapa en Boca ha disputado 62 encuentros entre el fútbol argentino y Copa Libertadores. Registra dos goles, una asistencia y tres expulsiones en un total de 5.153 minutos de juego.

Su último logro con el conjunto ‘azul y oro’ fue en octubre del presente año. Tras igualar 2-2 ante Independiente en la última jornada de la Liga Profesional Argentina 2022 y superó por dos unidades a Racing Club.

Carlos Zambrano es el vigente campeón de la liga argentina con Boca Juniors.

La defensa de Alianza Lima en 2023

Pese a ser bicampeón nacional, Alianza Lima viene desprendiéndose de algunos jugadores de su defensa. Christian Ramos ya no es más jugador ‘blanquiazul’, mientras que Jefferson Portales y Oslimg Mora saldrían prestados por decisión del entrenador Guillermo Salas.

Quedan en el plantel Yordi Vílchez, Gino Peruzzi, Ricardo Lagos, Pablo Míguez. El lateral derecho de Edinson Chávez también llegará a la institución.

