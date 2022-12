Alianza Lima es premiado por la FPF cómo mejor club en menores del 2022

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo de Reservas y otras 4 categorías (Alianza Lima).

El 2022 fue un año redondo para Alianza Lima, ya que no solo se proclamaron campeones de la Liga 1, tanto masculina como femenina, sino que sus divisiones inferiores también cosecharon buenos resultados proclamándose campeones en e Torneo de Reservas y varias categorías. Por este motivo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) les entregó el trofeo de la Copa Oro del Torneo Élite Federación 2022 por ser el mejor equipo del año en futbol de menores.

El trofeo les fue otorgado en una ceremonia realizada en la tribuna de occidente del Estadio Alejandro Villanueva y estuvieron presentes leyendas del club como Teófilo Cubillas, Juan Jayo Legario, Waldir Sáenz y Jaime Duarte, quien se desempeña como jefe del departamento de scouting del club.

El cuadro ‘blanquiazul’ se coronó en las categorías 2004, 2007, 2008 y 2009. Mientras que la 2005 quedó subcampeona y la 2006 define hoy el título. De esta forma, los ‘íntimos’ quedaron primeros en la tabla acumulada que suma los puntos cosechados por todas las divisiones.

Te puede interesar: Fichajes Liga 1: Edinson Chávez es nuevo jugador de Alianza Lima para Liga 1 2023

Los hermanos Nicolás y Sebastián Amasifuen se proclamaron campeones de la categoría 2004 (Alianza Lima).

El primer equipo en proclamarse campeón fue el de reservas al vencer en la final 1-0 a Ayacucho FC en el Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, por lo que consiguió su pase a la Copa Libertadores Sub 20 2023. Los dirigidos por Carlos Aparicio consiguieron el tanto del triunfo por medio de Sebastián Pineau tras gran jugada de Enzo Borletti. Este título le otorgó 2 puntos en el Acumulado al plantel principal, lo cual les sirvió para acceder a la final de forma directa.

El equipo Sub 18 del técnico Cesar Santolalla consiguió levantar la copa con 4 fechas de anticipación el pasado 7 de noviembre tras golear 5-2 a César Vallejo. Pineau fue nuevamente la figura del partido al marcar un ‘hat trick’, también anotaron Jorge del Castillo y Juan Pablo Goicochea. Estos 3 futbolistas ya tienen contrato profesional e integrarán el primer plantel la próxima temporada. También firmaron sus compañeros Sebastián y Nicolás Amasifuen, quienes se desempeñan como arquero y lateral izquierdo respectivamente.

Por su parte, las categorías Sub 15 y Sub 14 dirigidas por Diego Ortiz gritaron campeón el 21 de noviembre tras derrotar por un mismo marcador de 3-1 a Deportivo Municipal, mientras que la Sub 13 de Orlando Alvarado hizo lo propio el 5 del mismo mes, tras golear 6-0 a César Vallejo. Todos consiguieron el título con varias fechas de anticipación, por lo que continuaron compitiendo en las siguientes semanas.

Te puede interesar: Bryan Reyna se convirtió en nuevo jugador de Alianza Lima por todo el 2023

Juan Pablo Goicochea junto a Sebastián Pineau fueron los delanteros del equipo campeón de reserva de Alianza Lima.

Fichajes de Alianza Lima para el 2023

Alianza Lima se viene reforzando de cara a la próxima temporada en la que buscará el tricampeonato en la Liga 1 2023 y la Copa Libertadores. Los primeros fichajes anunciados oficialmente fueron Gabriel Costa, Bryan Reyna, Jesús Castillo y Edinson Chávez. Además, Franco Zanelatto y Piero Vivanco retornaron de sus préstamos en Alianza Atlético y Sport Boys respectivamente.

Por otro lado, el volante argentino Lucas Menossi y el delantero colombiano Pablo Sabbag estarían cerrados y es cuestión de tiempo para su presentación.

Además, ya renovaron Yordi Vílchez, Hernán Barcos, Aldair Rodríguez y Josepmir Ballón, y se anunciaron las salidas de Jonathan Medina, Arley Rodríguez, Christian Ramos, Oslimg Mora, Wilmer Aguirre y se hizo conoció el retiro de Jefferson Farfán del futbol profesional.

SEGUIR LEYENDO: