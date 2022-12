Wilmer Aguirre y su emotiva despedida de Alianza Lima: “Donde me toque estar siempre alentaré”

Wilmer Aguirre deja Alianza Lima con un total de seis títulos nacionales. (Instagram/ FPF)

Una vez conocido que Alianza Lima decidió no seguir contando con los servicios de Wilmer Aguirre para la temporada 2023, el atacante nacional publicó un emotivo mensaje de despedida para la institución y la hinchada ‘blanquiazul’. Aún no piensa en el retiro, afirmó.

El ‘Zorrito’ regresó al club en marzo del 2021 en medio de la incertidumbre de saber si jugarían primera o segunda división. Finalmente, dos años después se despide como bicampeón del fútbol peruano y dejó en claro su agradecimiento por todo lo vivido en Matute.

“El año 2021 volví al club en su momento más duro, y la verdad, me sentí el hombre más feliz de la tierra por el solo hecho de volver a mi casa, lo cuál era lo que he querido siempre porque Alianza es mi vida, es mi historia. Con mis compañeros salimos adelante estos dos últimos años y fuimos bicampeones. Me considero un afortunado porque estuve en esta etapa del club que se inundó de alegría”, inicia el mensaje que ‘Z15′ compartió en su perfil de Instagram.

“Pero ahora me toca decir adiós. No voy a seguir en el club, pero mi carrera no ha terminado. Muchas gracias Alianza por todo lo que me diste y perdón por tan poco”, añadió el futbolista seis veces campeón nacional con los ‘íntimos’.

Te puede interesar: Alianza Lima se despidió de Wilmer Aguirre con entrañable video de su paso por el club

El mensaje de despedida de 'Z15' en sus redes sociales. (Instagram)

El ‘Rasho’ también se tomó unas líneas para dedicarle unas palabras a la afición aliancista, sus compañeros del plantel, así como a los trabajadores.

“Gracias Alianza por haber cumplido muchos de mis sueños y logros obtenidos defendiendo tus colores. Gracias al hincha ‘blanquiazul’ por su apoyo y cariño, por siempre hacerme sentir un hincha más que los representaba desde la cancha. Gracias a cada uno de mis compañeros porque sin su aporte no hubiera sido posible lograr el título. Gracias a todo el personal del club, cocineros, utileros, etc. Por todo ese cariño brindado a mi persona”.

Finalmente, el máximo goleador del conjunto de La Victoria en el siglo XXI expresó su deseo para el 2023: el tricampeonato del fútbol peruano para el ‘equipo del pueblo’.

“Siempre los llevaré en mi corazón y donde me toque estar siempre alentaré, muchos éxitos a los que se quedan. Vamos amor de mi vida por el tricampeonato. Arriba Alianza, toda la vida”, culmina la misiva del jugador.

Wilmer Aguirre se despide de su cuarta etapa en Alianza Lima con un nuevo bicampeonato nacional. Es el segundo de su carrera luego del conseguido en los años 2003 y 2004. Sus otros dos títulos nacionales con los victorianos fueron en 2001 y 2006.

Te puede interesar: Alianza Lima: Wilmer Aguirre y los jugadores con más títulos en la historia ‘blanquiazul’

El video de despedida del bicampeón peruano a Wilmer Aguirre. | (Alianza Lima)

El ‘Zorrito’ no piensa en el retiro

Tras el adiós del club que lo formó como profesional, Wilmer Aguirre ha decidido continuar su dilatada carrera con 39 años de edad. Su futuro estaría ligado a un club en la ciudad de Lima.

Sport Boys sería su nuevo equipo para la temporada 2023. La institución ‘chalaca’ ya se habría contactado con ‘Z15′ para incorporarlo a su plantel y que de esta forma se reencontraría con su exentrenador Guillermo Sanguinetti. Con el ‘Topo’ coincidió en Alianza Lima en el 2014.

La ‘misilera’ sería la novena camiseta que defendería en el Perú. Antes militó en Alianza Lima, Defensor La Bocana, Melgar, Juan Aurich, Unión Comercio, Ayacucho FC, Santos FC y Pirata.

SEGUIR LEYENDO: