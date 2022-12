Magaly Medina: ‘Tomate’ Barraza denuncia que usan imagen de su menor hija para videos para adultos

Magaly Tv La Firme.

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la producción sacó al aire un informe donde se le muestra a Carlos ‘Tomate’ Barraza furioso y al borde de las lágrimas tras salir de La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). El artista acudió hasta ese lugar para entablar una denuncia por supuestos videos y fotos íntimas de su hija que habrían sido falsificadas y viralizadas en redes sociales.

Según sostuvo el cantante, facineros han usado la imagen de su menor hija G. B. para producir vídeos y fotos íntimas que vienen siendo compartidas en distintas aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp.

Carlos Barraza indicó que el video llegó a sus manos a través de un conocido y se mostró decidido a cumplir con una amenaza que lanzó a los responsables frente a las cámaras del programa.

“Conmigo métanse, pero no con mi hija. No me importa irme preso ah, O eliminas la cochinada que has hecho o te juro por mis hijas que te voy a sacar la conch…”, señaló el sobrino del ‘Chato’ Barraza.

El angustiado y enfadado padre también lamentó que las fotos y videos trucados ya habrían sido viralizadas en redes sociales, lo cual afecta el bienestar de la participante del ‘Miss Teen Perú’: “Desgraciadamente, las fotos y videos están viralizados y me da tanta pena que las personas compartan estas imágenes”, mencionó.

Tras entablar la denuncia en la Dirincri, ‘Tomate’ Barraza precisó que las autoridades calificaron este hecho como un acto de pedofilia, por lo que el castigo podría ser muy severo.

“Lo que me explicó el jefe de la División de Alta Tecnología es que esto es un delito de pedofilia porque están violando la intimidad de una menor de edad. Si se llega a saber quién ha sido la o las personas que han hecho eso, es una pena privativa de libertad no menor de 8 años”, indicó para el programa de Magaly Medina.

Por último, el cantante hizo un llamado a otros padres de familia para que estén alerta de la seguridad de sus hijos. “Los menores de edad no deberían tener el celular bloqueado. Los padres tienen que tener las claves de estos teléfonos, uno tiene que saber con quien conversa la criatura, qué cosa es lo que mandan”, mencionó.

“Recalcarle a todos los padres de familias de que esta situación tiene que parar y a toda la gente que está comprando y compartiendo, que lo dejen de hacer. (…) Es un hecho bastante bochornoso y espero, antes de que termine el año, dar con estos miserables que están haciéndole daño a un ser humano que no lo merece”, finalizó.

¿Cómo denunciar el acoso virtual?

Si eres una persona que está siendo afectada por un acoso cibernético de cualquier índole o conocer de alguna víctima, puedes reportar el hecho a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley N º 29733.

Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda ayuda y orientación en tiempo real a víctimas de violencia psicológica o sexual. Comunícate al Chat 100.

