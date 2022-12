Gian Marco enfurece durante concierto y lanza mensaje a los que lo critican: “Siempre me defenderé” | Instarándula.

Gian Marco sigue dando de qué hablar. Esta vez el cantante aprovechó el concierto que estaba dando en Trujillo para referirse a las críticas que recibió durante las últimas semanas por haber maltratado a un reportero del programa ‘Amor y Fuego’, quien solo intentó entrevistarlo cuando salía de un restaurante.

El cantante señaló que es importante que las personas empiecen a fijarse en su propia vida antes de ver las de otras personas, esto en clara referencia a los comentarios que realizó Rodrigo González cuando se enteró de que el músico se había separado de su esposa.

Te puede interesar: Regina Alcóver defiende a Gian Marco y usuarios le dicen: “Tu hijo es un pedante”

“En verdad, hasta los huevos, la gente en nuestro país merece mejores cosas, la gente merece dedicarse a su vida, la gente merece mejores ejemplos. Saben una cosa, no se fijen en los demás, fíjense en ustedes, de eso se trata esta vida de fijarse en ustedes y en su vida, nadie más. Me dedicaré a hacer música toda mi vida, nunca, nunca voy a dejar de hacer música”, dijo durante su show.

Sin embargo, eso no fue lo único que mencionó el cantante, sino que también se expresó con palabras subidas de tono para defenderse y asegurar que siempre lo haría porque no piensa dejar de hacer música así haya personas que intenten meterse en su vida privada.

“A toda la gente que trabaja día a día para llevar plata a su casa, para velar por su familia, por sus pensamientos y por su amor, por eso me fucking defiendo y me defenderé toda mi fucking vida”, acotó Gian Marco indignado.

Antes de finalizar su show, el compositor le agradeció a todo el público que hasta el momento viene apoyándolo pese a los malos comentarios que hay en su contra, además, de manera sarcástica, le mandó un mensaje a todos lo que le ‘han hecho daño’.

Te puede interesar: Gian Marco se defendió luego de ser acusado de meterse en el compromiso de Claudia Moro

“Gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que me han escrito cosas buenas, a todos los que me han escrito las cosas más horribles en toda mi vida, gracias a la gente me hizo el daño más absoluto que se pueden imaginar. Lo único que hago es música y para eso vine a este mundo. Es hora que este país despierte por una puta vez, despierten por favor, despierten, no se dejen llevar por la gente que no tiene sentido, que no tiene nada qué decir, ustedes tienen mucho más que decir que lo que pasa en las redes”, añadió.

Gian Marco fue acusado de "arruinar" la boda de Claudia Moro, quien se iba a casar con su enamorado hasta que terminó con él.

Gian Marco cuestionado por mensaje en concierto

Las imágenes del concierto de Gian Marco en Trujillo fueron compartidos por el portal ‘Instarándula’, por lo que las seguidoras de dicho espacio no pudieron evitar cuestionar duramente al cantante por la manera en que se expresó para defenderse de las críticas.

“Los paparazzis y la prensa está en todo el mundo! Que él viva aquí en USA y no sea conocido a nivel mundial es diferente. Él con sus reacciones cree que es un buen ejemplo para la humanidad. Dice Fuck para defenderse y esa palabra es fuerte y más en el contexto en el que la usa”, dijo una seguidora.

“Malazo su mensaje, habla de la gente que trabaja como dándole apoyo, pero qué, acaso los reporteros, conductores, ¿no están trabajando? Que mal y eso que yo soy fan de Gian Marco, siempre lo he sido, pero una cosa no quita a la otra, su talento es muy aparte a su arrogancia”, expresó otra usuaria.

SEGUIR LEYENDO