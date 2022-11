Regina Alcóver defiende a Gian Marco y usuarios le dicen: “Tu hijo es un pedante”

Regina Alcóver dedica mensaje a Gian Marco. (Instagram)

Regina Alcóver se pronunció en las redes sociales de su hijo Gian Marco, quien desde hace unos días se encuentra en el ojo de la tormenta. El cantante fue duramente criticado por la actitud que tuvo ante un reportero del programa ‘Amor y Fuego’ y también luego de que se revelaran diversos episodios sobre su romance con Claudia Moro.

Ante ello, el artista usó su cuenta de Instagram para escribir un extenso mensaje en el que reflexionó sobre todo lo que venía viviendo, además de agradecer el apoyo de sus seres queridos ante una ola de críticas tan grande.

Frente a ello, su madre no dudó en expresarle todo su cariño y le dedicó unas sentidas palabras en su publicación. “Así es hijo querido. Alguna vez en un escenario juntos en 1994, te decía: “me hubiera gustado ofrecerte un mundo distinto, pero hay que seguir intentando ver el mundo actual como es y mirarlo desde la paz aunque sea muy difícil de entender”, escribió.

Pese a que el gesto fue agradecido por su hijo, eso no fue suficiente para evitar diversos comentarios en redes sociales. Más de un cibernauta volvió a arremeter contra el cantante e incluso recomendaban a Regina a que aclare la situación con su hijo y no se deje llevar por el cariño de madre.

“Gian Marco, tu hijo, es un malcriado, pedante, irrespetuoso. Él se debe a su público”, “Pasa que Gianmarco no puede justificar un error basándose en lo gran compositor y cantante que es”, “Él tiene que respetar el trabajo de cada uno y si no quiere que se metan con su familia entonces que no publique nada”, “A los hijos se les hace ver sus errores así tengan 5 o 50 años”, “La madre siempre defenderá a su hijo. Así sea un deposta y petulante”, “Gian Marco es un pedante irrespetuoso adiós”, fueron algunos de los comentarios de los indignados cibernautas.

¿Qué dijo Gian Marco tras las críticas en su contra?

El cantante peruano usó su cuenta de Instagram para escribir una extensa reflexión sobre su vida, su actitud y lo que sentía ante tanta presión mediática. En parte de su texto, hasta se mostró agradecido con sus detractores.

“El tiempo y la vida harán su trabajo con cada uno de nosotros. Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Venimos a aprender e intentar vivir una vida plena. Cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene, con sus fantasmas, con sus demonios, con su pasado y más importante aún, su presente. No le hago daño a nadie con mi trabajo”, finalizó.

