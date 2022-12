Ángel Comizzo, nuevo DT de Municipal: “Feliz de dirigir a uno de los cinco grandes del Perú”

El estratega argentino Ángel Comizzo dirigirá a Deportivo Municipal en la temporada 2023

El argentino Ángel Comizzo fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de Deportivo Municipal. El DT no dudó en resaltar la importancia que tienen las canteras en una institución e incluso manifestó su deseo por trabajar de la mano de los más jóvenes.

El estratega arribó a Lima el pasado jueves 1 de diciembre y señaló que la pretemporada de Municipal se iniciará el siguiente lunes 5 en Chaclacayo. En su su presentación dio detalles sobre los planes y objetivos que tiene con ‘Muni’ de cara al inicio de la Liga 1 2023.

“Estoy muy agradecido con la directiva de Municipal por habernos convocado para trabajar en este club tan prestigioso, estamos muy contentos de estar acá. Felices de poder dirigir a uno de los cinco grandes de este país, un club que ha logrado cuatro títulos en su historia y que siempre ha sido forjador de canteranos”, sostuvo Comizzo para GOLPERU.

Te puede interesar: Universitario: Marco Saravia es el noveno refuerzo ‘crema’ para el 2023

El estratega argentino Ángel Comizzo dirigirá a Deportivo Municipal en la temporada 2023

Comizzo dio a conocer que una de sus prioridades es hacer crecer las divisiones inferiores del club. “El cuerpo técnico que me acompaña gusta mucho de hacer crecer a los más jóvenes. Por supuesto que siempre habrán algunos que crecerán mucho más, pero una de nuestras propuestas principales ha sido hacer crecer a los jugadores de la cantera del club”.

El estratega argentino fue cauto antes de realizar un compromiso público respecto a las posibilidades que tiene el equipo para la próxima temporada. “El objetivo es tratar de hacer crecer a la institución en lo deportivo, tratar de llegar lo más lejos posible y a medida que el campeonato vaya avanzando, veremos para lo que estamos. No podemos prometer cosas que no podemos cumplir, esto sería mentir y eso es algo que nosotros no solemos hacer”.

Sobre el inicio de la pretemporada, Comizzo dijo lo siguiente: “Por lo pronto, nosotros tenemos muchas ganas de empezar a trabajar y lo vamos a hacer a partir de mañana (sábado) temprano, pues el equipo ya comenzará con los trabajos de preparación. Con esto iremos conociendo más a los jugadores”.

Finalmente, no dudó en referirse a los refuerzos que llegarán a Villa El Salvador la siguiente temporada. “Tenemos jugadores para las posiciones que han sido desocupadas, ya que como verán se han ido varios del club e incluso algunos que eran parte de la base del equipo. Con respecto al tema de los refuerzos, aún estamos viendo y analizando”.

Te puede interesar: Jefferson Farfán: las lesiones que marcaron su carrera y aceleraron su retiro

La ‘academia’ espera superar la irregular campaña que tuvieron en el 2022 de la mano de Ángel David Comizzo, quien conoce muy de cerca la realidad del campeonato nacional luego de haber dirigido a la Universidad César Vallejo y a Universitario de Deportes.

Evangelista cerca de Municipal

El argentino Fernando Evangelista estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Deportivo Municipal. Tras su paso por Boca Juniors, Estudiantes de la Plata y Quilmes, el futbolista de 31 años vestiría la ‘Franja Edil’ la siguiente temporada.

En 2018, el defensor logró salir campeón de la Superliga Argentina con Boca Juniors. Además, en 2020 y 2022 fue partícipe de la Copa de la Superliga Argentina. Hizo lo propio vistiendo las camisetas de Aldosivi y Quilmes en la Copa Argentina.

El defensor argentino estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Deportivo Municipal.

SEGUIR LEYENDO