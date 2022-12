Jefferson Farfán: las lesiones que marcaron su carrera y aceleraron su retiro

Jefferson Farfán sufrió cuatro grandes lesiones en su carrera (Liga de Fútbol Profesional).

Jefferson Farfán se retiró del fútbol tras 21 años de carrera. Pese a sus intentos por seguir jugando, los últimos años de su trayectoria estuvieron marcados por las lesiones y problemas físicos, los cuales no le permitieron rendir ni tener la continuidad deseada en Alianza Lima. Las dificultades no comenzaron con su vuelta al Perú, por el contrario, fueron recurrentes en las diferentes temporadas.

Desgarro fibrilar previo a la Copa América 2011

Su primera gran lesión ocurrió a mediados de 2011, cuando la ‘Foquita’ atravesaba uno de sus mejores momentos con Schalke 04, ya que venía de alcanzar las semifinales de la Champions League y esperaba con ilusión la Copa América Argentina 2011, primer campeonato oficial de la era Sergio Markarian. No obstante, sufrió desgarro fibrilar durante los entrenamientos y se perdió la competición, en la que Perú alcanzó el tercer puesto.

Farfán volvió al cabo de un mes y medio e inició una nueva temporada en Alemania. Sin embargo, a finales del mismo año sufrió una rotura del ligamento lateral externo, el cual lo dejó varios 3 meses fuera.

Farfán venía de alcanzar las semifinales de la Champions League con Schalke 04 antes de su lesión (EFE).

Dos lesiones y casi dos años sin jugar

Uno de los momentos más difíciles de la carrera de Jefferson Farfán fue cuando sufrió un desgaste del cartílago de la rodilla derecha en julio de 2014. Este problema le impidió jugar por 9 meses, por lo que solo pudo disputar 10 partidos en su última temporada con el Schalke 04. La lesión le pudo pudo provocar el retiro prematuro del fútbol, ya que comprendía un proceso degenerativo que le impediría entrenar con normalidad.

Incluso su técnico, Roberto Di Matteo, se mostró preocupado por la salud del peruano: “No tenemos un tiempo estimado de recuperación para Farfán. Su situación es complicada de analizar. Su lesión de cartílago no es normal, no se puede comparar a otras. Esta corriendo poco y lento. Poco a poco se le aumentará la carga”, declaró.

‘Jeffry’ logró recuperarse y en marzo del 2015 disputó la Copa América y firmó por Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos.

Farfán recibió el apoyo del cuerpo médico del Schalke 04 para recuperarse (Schalke 04).

Fueron buenos los primeros meses tras su vuelta e incluso marcó goles ante Chile y Paraguay por Eliminatorias, pero en noviembre del mismo año sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que lo dejó fuera de las canchas por 7 meses, acelerando su salida del cuadro del Medio Oriente.

Farfán y su dura lesión de rodilla

En 2019, Jefferson Farfán sufrió una grave lesión, le costó recuperar su estado optimo, su participación en los partidos disminuyó y aceleró su retiro. Esta se produjo durante el partido con Brasil por la fase de grupos de la Copa América 2019, cuando sufrió un golpe en la rodilla con Casemiro. El delantero pudo terminar el partido, pero al día siguiente no se presentó a los entrenamientos debido a un intenso dolor.

Los exámenes diagnosticaron que la ‘Foquita’ sufrió un desprendimiento del cartílago de la rodilla izquierda. El delantero fue operado, recibió el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol y su club, Lokomotiv de Moscú. El tiempo de recuperación fue largo y estuvo un año sin jugar.

Jefferson Farfán tuvo que utilizar muletas durante su recuperación (Instagram).

Jefferson Farfán volvió a las canchas a mediados de 2020 y disputó los últimos tres partidos de la liga rusa y estuvo presente en el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. No obstante, no se sentía al 100% y en noviembre tomó la decisión de operarse nuevamente: “Primero es la salud y ahora lo que quiero es recuperarme para volver en enero con fuerza. He decidido parar lo que resta del año para arrancar la pretemporada 2021”, declaró.

El delantero retornó a las canchas a mediados de 2021, si bien no estuvo al 100% físicamente, fue clave en el título de Alianza Lima al disputar 14 partidos en los que marcó 4 goles y participó de 7 partidos de clasificatorias con la ‘bicolor’. Sin embargo, siempre ingresando desde el banco de suplentes.

Jefferson Farfán marcó goles decisivos en su vuelta a Alianza Lima (Liga 1).

Parecía que el 2022 sería su año, pero Farfán no estaba bien del todo y se volvió a operar a comienzos de temporada, no obstante, se esperaba un corto tiempo de recuperación: “Él ha tenido una limpieza y está en recuperación. Tengo entendido que mañana tiene revisión y pronto va a estar trabajando con nosotros”, dijo su técnico Carlos Bustos.

En la última temporada casi no tuvo participación. En junio afirmó que le frustraba no poder jugar, pero que se le hacía difícil incluso subir las escaleras.

“Lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego. Es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, me frustro. Pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza. Si no, hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado del fútbol. Todavía no estoy al 100%. Hasta para subir las escaleras es medio complicado”, contó en una entrevista con un sponsor del club.

A Farfán no se le vio en buen estado físico durante su ingreso en su último clásico. (GOLPERU)

Finalmente, Farfán pudo volver a las canchas en el clásico ante Universitario, pero su mal estado físico y el dolor que sentía al jugar era evidente. Después solo pudo disputar los últimos minutos de las victorias sobre ADT y Binacional, por lo que terminó retirándose del fútbol.

