Integrante de Morat alzó bandera del Perú al finalizar tercer concierto en Lima

Integrante de Morat se despidió de tercer concierto luciendo camiseta de Alianza Lima y alzando bandera peruana. TikTok

La banda Morat realizó tres exitosos conciertos en el Arena 1 de La Costa Verde de Lima, como parte de su gira por varios países de Latinoamérica ‘Morat World Tour’.

El grupo colombiano conquistó a todos peruanos al interpretar sus mejores canciones, pero un detalle llamó la atención en su última presentación en Lima, el integrante de la banda, Juan Pablo Villamil usó una camiseta del Club Deportivo de Alianza Lima.

Varios hinchas de Club de La Victoria celebraron el gesto del cantante, comenzaron a grabar el momento y tomaron fotos para inmortalizar el momento. La camiseta de Juan Pablo Villamil se pudo notar al finalizar el concierto, cuando el artista colombiano se encontraba despidiendo del público peruano.

Además, uno de los asistentes al evento le alcanzó una bandera del Perú, en el cual la parte roja tenía pegada la palabra Morat. Villamil acompañado de Juan Pablo Isaza no dudó en alzar el pabellón nacional y despedirse de todos sus fanáticos.

Te puede interesar: Morat ya está en Perú y sus fans estallan de emoción en las redes sociales

Una usuaria de TikTok que se encontraba en la tercera fecha del concierto de la banda compartió dicho momento en la red social china. El video cuenta con más 42 mil reproducciones y miles de me gusta.

Morat cantó por el lapso de dos horas sus mejores éxitos entre ellos ‘Besos en Guerra’, ‘506′, ‘Al Aire’, ‘Porfa no te vayas’, ‘Segundos platos’, ‘Aprender a quererte’, ‘Primeras veces’, ‘Mi suerte’, ‘Idiota’, ‘Mi nuevo vicio’, ‘Yo no merezco volver’, ‘Si la ves’, ‘Punto y aparte’.

Y continuaron con ‘Valen más’, ‘Enamórate de alguien más’, ‘¿A dónde vamos?’ ‘Cuando el amor se escapa’, ‘No se va’, ‘Salir con vida’, ‘Cuando nadie ve’, ‘Amor con hielo’, ‘París’, ‘Llamada perdida’ y para terminar entonaron ‘¿Cómo te atreves?’.

Morat alza bandera peruana en tercer concierto en Lima. TikTok

Presentaciones en Arequipa

La banda conformada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales viajará a Arequipa para presentarse en dos fechas más: sábado 3 y domingo 4 de diciembre. La cita es en el Jardín de la Cerveza, a partir de las 21:00 horas.

Los interesados en asistir al concierto de Morat en Arequipa, aún pueden comprar sus entradas para la segunda fecha. Los precios van desde los S/95 hasta los S/320. Está permitido adquirir hasta cuatro tickets por transacción.

Te puede interesar: Fans de Morat ya no pueden pedir la devolución de sus entradas por cambio de locación del show

Conciertos de Morat para Arequipa. Facebook.

Pidieron disculpas por el cambio de recinto

Inicialmente, los conciertos de Morat estaban programados para realizarse en la explanada Olguín, pero luego del concierto de Juan Luis Guerra que sobrepasó el aforo permitido, las autoridades de la Municipalidad de Surco clausuraron todos los locales de este distrito, incluyendo el Arena Perú, el Plaza Arena y la explanada Olguín

Por ese motivo es que se tuvo que trasladar el show al Arena 1 en la Costa Verde en San Miguel, este cambio generó muchas molestias en el público que ya había comprado sus entradas para el primer local.

Morat no dudó en pedir disculpas por la decisión de la productora y resaltó que no deseaba cancelar los eventos, pues estaban entusiasmados en encontrarse con sus fanáticos peruanos.

“Sabemos que no es óptimo lo que está pasando en Lima, pero creemos que es nuestro mejor momento en Perú, no podíamos dejar de tocar, no podíamos arriesgarnos a que nuestros conciertos se cancelaran. Son 60 mil personas que están esperando para escucharnos en Lima y estamos demasiado emocionados. Que sepan que de nuestra parte vamos a darlo todo para que valga la pena pese al cambio de recinto”, dijo el guitarrista Juan Pablo Isaza.

Se informó, a través de un comunicado, que “todo aquel que no quiera o no pueda asistir al concierto por este o cualquier otro motivo podrá pedir la devolución de su entrada que le será reembolsada en su totalidad”. Según la página de Teleticket, la solicitud de reembolso solo se podía tramitar hasta el mediodía del martes 29 de noviembre.

Morat lamenta el cambio de local para sus conciertos. Instagram

SEGUIR LEYENDO