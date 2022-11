Morat en Lima En VIVO: hora, setlist, recomendaciones y todo lo que debes saber para su primer concierto en Arena 1

¿Qué pasará con los fans que no podrán ir al concierto debido al cambio de lugar?

“Junto con nuestro equipo de management y producción estamos trabajando para que el venue en el que se realicen nuestros conciertos cumpla con todas las necesidades técnica y de seguridad, para que los shows sean tal y como los tenemos pensados para ustedes”, resaltó la agrupación en el comunicado, para luego referirse a la incomodidad de los peruanos ante el cambio de local y sobre la devolución de su dinero si su deseo es no asistir.

“Lamentamos la situación y entendemos que estos cambios pueden no ser del agrado de muchos, y por eso, todo aquel que no quiera o no pueda asistir al concierto por este o cualquier otro motivo podrá pedir la devolución de su entrada que le será reembolsada en su totalidad. Los puntos de venta en el que consiguieron su entrada están en su deber de darles la información completa sobre cómo hacerlo”, concluye la publicación.