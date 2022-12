Fans captaron a Morat tomando sol en la Costa Verde previo a su tercer concierto en Lima

Morat en el Malecón de Miraflores | TikTok

Morat dio su último concierto en Lima, este jueves 1 de diciembre. Antes de subir al escenario, la agrupación colombiana decidió pasear por el Parque del Amor, ubicado en la Costa Verde. Dos afortunadas fanáticas lograron tomarse fotografías con los miembros de la banda, volviéndose virales en TikTok.

La usuaria, identificada como Ale Gómez, compartió imágenes de Juan Pablo Isaza y Martín Vargas tomando sol en el Malecón de Miraflores. “Cuando te los encuentras tomando solecito antes de su concierto”, escribió en la plataforma. Posteriormente, se acercó a los artistas para inmortalizar el momento en una foto.

Miembros de Morat fueron vistos en el Malecón de Miraflores.

El clip cuenta con más de 250 mil reproducciones y cerca de 500 comentarios, en donde los internautas se mostraron sorprendidos por la presencia de Morat en la Costa Verde. “Como no van a tomar sol a Puente Piedra para poder verlos”, “Qué mal día para no ir al malecón”, “¿Por qué no me pasa algo así?”, señalaron algunos.

Luego de tres exitosos conciertos en Lima, la banda conformada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales viajará a Arequipa para presentarse en dos fechas más: sábado 3 y domingo 4 de diciembre. La cita es en el Jardín de la Cerca, a partir de las 21:00 horas.

Los interesados en asistir al concierto de Morat en Arequipa, aún pueden comprar sus entradas para la segunda fecha. Los precios van desde los S/95 hasta los S/320. Está permitido adquirir hasta cuatro tickets por transacción.

Después de presentarse en Lima, Morat ofrecerá dos shows más en Arequipa.

Polémica en Lima

La Municipalidad de Surco clausuró el Arena Perú, local donde se iba a presentar Morat inicialmente, debido al exceso del aforo que sucedió en el concierto de Juan Luis Guerra. Pronto, se anunció que el show de la banda colombiana se realizaría en el Arena 1, ubicado en San Miguel.

Dicho cambio generó una ola de comentarios negativos sobre el recinto y varios usuarios pidieron la devolución de su dinero. Morat no dudó en pedir disculpas por la decisión de la productora. Asimismo, resaltaron que su deseo no era cancelar los conciertos, pues están entusiasmados de encontrarse con sus seguidores después de varios años.

“Sabemos que no es óptimo lo que está pasando en Lima, pero creemos que es nuestro mejor momento en Perú, no podíamos dejar de tocar, no podíamos arriesgarnos a que nuestros conciertos se cancelaran. Son 60 mil personas que están esperando para escucharnos en Lima y estamos demasiado emocionados. Que sepan que de nuestra parte vamos a darlo todo para que valga la pena pese al cambio de recinto”, dijo el guitarrista Juan Pablo Isaza.

Se informó, a través de un comunicado, que “todo aquel que no quiera o no pueda asistir al concierto por este o cualquier otro motivo podrá pedir la devolución de su entrada que le será reembolsada en su totalidad”. Según la página de Teleticket, la solicitud de reembolso solo se podía tramitar hasta el mediodía del martes 29 de noviembre.

Morat y su primer concierto en Lima. Twitter.

