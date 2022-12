Facundo Peraza, jugador de UTC, se mostró feliz por su renovación: “El 2022 fue uno de los mejores años de mi carrera”

Facundo Peraza se mostró feliz tras su renovación con UTC.

Facundo Peraza seguirá siendo jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) por una temporada más. El delantero volverá a disputar la Liga 1, torneo al que llegó a inicios de 2022 luego de vestir la camiseta de Rentistas.

Tras ser considerado uno de los mejores refuerzos extranjeros, el uruguayo tuvo la oportunidad de disputar 35 partidos y fue parte del esquema titular en 32 ocasiones. Marcelo Grioni le brindo la confianza necesaria para poder consolidarse e incluso logró convertirse en pieza fundamental del equipo, sumando un total de 2.833 minutos en cancha.

Al conocer su permanencia en el conjunto cajamarquino, GOLPERU decidió contactar al jugador para conocer un poco más sobre sus planes y objetivos a futuro. Además, también aprovechó en hacer un repaso de lo que fue su año vistiendo la camiseta de UTC.

“Este año fue bastante positivo. En lo personal me fue muy bien, fue uno de los mejores años de mi carrera y bueno, obviamente nos faltó un poquito para que se cumplieran los objetivos del club”, sostuvo en un inicio el atacante de 30 años.

Asimismo, no dudó en referirse a los diferentes escenarios en los que se juega la Liga 1.“Me encontré con un fútbol muy lindo, me encantó. Obviamente hay muchas dificultades hablando de la geografía y de los climas, pero eso también lo hace atractivo y no queda otra opción que acostumbrarse”.

No obstante, reveló que varios equipos mostraron su interés por tenerlo entre sus filas. “Tuve algunos llamados de clubes peruanos que finalmente no terminaron siendo ofertas concretas y también tuve una oferta de otro país, pero la verdad que como logré establecerme y hacer un buen año en Perú, tomé la decisión de quedarme”.

Respecto a la posible salida de Gaspar Gentile, Peraza dijo lo siguiente: ”Si se va, será una gran baja para el equipo definitivamente. Personalmente, habíamos hecho una gran relación y compartíamos mucho afuera de la cancha. Obviamente le deseo lo mejor para lo que venga y si es para su bien, estaré muy feliz por él”.

Facundo Peraza reveló haber formado una gran amistad con Gaspar Gentile.

Un nuevo comienzo

Además, reconoció no haber empezado con el pie derecho. “Me parece que el Apertura no fue bueno y de visitante nos costó muchísimo. Luego pudimos cambiar el chip y nos dimos cuenta que podíamos ganar tanto de locales como de visitantes, fuimos más atrevidos y eso nos dio muy buenos resultados

Sobre los objetivos que tiene UTC de cara a la siguiente temporada, el uruguayo la tiene bastante clara. “El primer objetivo de UTC tiene que ser clasificar a un torneo internacional y dependiendo cómo se vaya dando las cosas, también nos gustaría aspirar a algo más en la Liga 1″.

Para Facundo, será elemental iniciar el año con un pensamiento diferente. “Fuimos muy irregulares y cuando empezamos a ser regulares ya no había tiempo. Esta vez trataremos que desde el inicio el equipo pueda tener una mentalidad ganadora, el año pasado nos costó porque no nos conocíamos muy bien”.

Por otro lado, aseguró que la permanencia del entrenador es clave para poder empezar con una buena base. “Lo positivo es que Marcelo Grioni sigue y que hay una base. Ahora lo importante será que los jugadores nuevos que lleguen, puedan acoplarse rápido y desde los primeros partidos podamos sumar, para que no nos pase lo mismo que la temporada pasada”.

Finalmente, resaltó la importancia de la cuota goleadora que los acompañó desde la segunda parte del torneo. “Fuimos un equipo muy goleador y éramos muy efectivos. Al inicio nos metieron muchos goles, pero luego pudimos salir adelante y ser nosotros los protagonistas. Buscaremos que el equipo esté equilibrado desde la primera fecha para tratar de cumplir con los objetivos”.

Facundo Peraza anotó el gol que le dio la victoria a UTC.

