Paolo Maldonado espera que Universitario consiga “la estrella 27”en 2023

Paolo Maldonado, exfutbolista y director técnico peruano, dio a conocer cuáles son sus apreciaciones con respecto a los nuevos refuerzos que llegarán al club Universitario de Deportes para la temporada 2023. Además, aprovechó la oportunidad para comentar lo que viene siendo la participación de diferentes selecciones en el Mundial de Qatar 2022.

La institución ‘crema’ ha confirmado la llegada de algunos jugadores como Horacio Calcaterra y Rodrigo Ureña, sin embargo, nombres como los de Emanuel Herrera y Marco Saravia, vienen haciendo mucho ruido desde hace unos días en tienda ‘merengue’.

GOLPERU quiso conocer de manera cercana la opinión de Paolo Maldonado, hincha confeso de Universitario de Deportes y profesional que le ha dedicado su vida al crecimiento del fútbol peruano.

“Todos los que estamos metidos en el fútbol y sobre todo los que queremos tanto a la ‘U’, estamos a la espera de ese campeonato. Se nos está pasando el tiempo y esperemos que este 2023 con todos los refuerzos se pueda alcanzar la tan ansiada estrella número 27″, sostuvo.

Asimismo, señaló la importancia que tiene el proceso de contratación de jugadores: “Esperemos que esta elección de jugadores, que es clave para un club tan importante como lo es Universitario, pueda estar a la altura. Ojalá que los elegidos puedan soportar esta presión y saber lo que significa jugar en la ‘U’”.

No obstante, para Maldonado es clave no cometer errores en este proceso: “Es importante marcar el perfil y las características que tiene que tener el jugador para venir a jugar a Universitario. Yo pienso que en esa situación, nos debemos equivocar lo menos posible”.

Con respecto a la esencia que trasmite cada equipo, Paolo dijo lo siguiente: “No me gusta dar nombres, pero yo considero de que el futbolista que es elegido para venir, tiene que tener claro cuál es el ADN de un jugador crema. Sabemos que cada club tiene su propia esencia y esa esencia no se debe perder jamás”.

Sobre los nuevos ingresos, el exfutbolista confesó no estar de acuerdo con la llegada de Horacio Calcaterra. “Marco Saravia es un jugador que gusta, esperemos que pueda acoplarse rápidamente al equipo. En el caso de Calcaterra, es un jugador que ya ha estado en la ‘U’, pero considero que no posee el ADN que se requiere, ojalá me equivoque”, argumentó

No es más entrenador del equipo femenino de Universitario de Deportes

Tras una campaña en la que se esperaron mejores resultados, Universitario de Deportes tomó la decisión de cambiar de entrenador. Paolo Maldonado no seguirá al mando del equipo femenino, la noticia fue anunciada a través de las redes sociales del club y hasta el momento los motivos no han sido expuestos.

En 2021, la institución ‘merengue’ tomó la decisión de ponerle fin al vínculo que tenía con Juan Pablo Durand. Tras ello, fue Maldonado quien asumió la dirección técnica del equipo y logró un amargo tercer lugar en la Liga Femenina Pluspetrol 2022.

Paolo Maldonado no va más en Universitario de Deportes. Foto: Prensa U.

Hasta el momento, no se conoce quién llegará en su reemplazo. Sin embargo, se espera que en los próximos días hayan novedades con respecto al tema. La Liga Femenina 2023 aún no tiene fecha confirmada de inicio, sin embargo, es elemental contar con alguien al mando para el inicio de la pretemporada.

‘Las Leonas’ no consiguieron el pase a los playoffs luego de ser derrotadas en la semifinal por Carlos A. Mannucci en tanda de penales. Finalmente, Alianza Lima se consagró campeón por segundo año consecutivo y logró meterse en la historia del fútbol femenino.

