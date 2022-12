Franco Medina, nuevo jugador de Cienciano: “Un llamado a la selección siempre motiva e inspira”

Franco Medina conversó sobre lo que fue su paso por Deportivo Municipal. (GOLPERU)

Franco Medina se convirtió en nuevo jugador de Cienciano luego de una exitosa temporada vistiendo la camiseta de Deportivo Municipal. El lateral derecho logró consolidarse dentro del once titular del conjunto ‘edil’ e incluso fue convocado por primera vez a la selección peruana de fútbol.

El futbolista de 23 años inició su carrera deportiva en las reservas de Alianza Lima, sin embargo se fue a préstamo a la Universidad César Vallejo. Tras ello, decidió regresar al cuadro ‘íntimo’ con el objetivo de ganarse un lugar en el esquema titular, pero solo tuvo la oportunidad de disputar nueve encuentros a lo largo del 2020.

Al no obtener la continuidad deseada, Medina se marchó de La Victoria y llegó a un acuerdo con Deportivo Municipal, equipo en el que se fue ganando su lugar jornada a jornada. Sus buenas actuaciones generaron que grandes equipos como Cienciano estuvieran interesados en él.

Finalizada la temporada 2022, el conjunto imperial anunció a través de sus redes sociales el fichaje de Franco Medina, quien tendrá la oportunidad de defender la camiseta de el ‘papá’ en la próxima Copa Sudamericana, siendo este el primer torneo internacional de clubes del que participe.

“Estoy muy contento por el resultado que tuve este año, pero un poco triste porque no logramos conseguir un campeonato internacional. En lo personal me fue muy bien, le agradezco mucho a todo el staff de Municipal y a mi familia por siempre haber estado ahí”, sostuvo en GOLPERU.

Asimismo, señaló estar muy feliz por su llamado a la selección. “Lo de la selección es algo muy lindo, todo jugador quiere estar ahí. Uno siempre va a aspirar a eso y lo mejor de todo es el buen ambiente que se vive dentro de la concentración”.

No obstante, reveló que todo se basa en el trabajo personal y que lo más importante es siempre enfocarte en ti mismo. “El llamado de la selección ayuda bastante, eso inspira y motiva a cualquiera. Creo que ha sido uno de mis mejores años, pero eso se debe a la perseverancia que he tenido todo este tiempo y sobre todo a lo paciente que he sido”.

El gran aporte de Juan Reynoso al fútbol peruano

Con respecto a Juan Reynoso y al trabajo que viene realizando junto a su comando técnico, Franco dijo lo siguiente: “No te explica el motivo de tu convocatoria, pero sí trata de acercarse a todos los jugadores. Hay ‘chacota’, pero cuando hay que trabajar se pone muy serio y estricto, los trabajos son bastante intensos”.

Además, dio a conocer la manera que tiene de trabajar de ‘El Ajedrecista’. “El profe quiere que el jugador peruano deje de pedir la pelota al pie y que vaya a pedirla al espacio. Que el lateral no se quede en la banda todo el tiempo, sino que intente meterse al medio. Hay muchas cosas que te enseña que el jugador peruano no suele saber”.

Una nueva experiencia

Sobre su incorporación al cuadro cusqueño, el defensor aseguró que será una experiencia más para su carrera como futbolista. “Conversé con mi familia y me dijeron que iba a hacer un nuevo reto para mi jugar en provincia. Es la primera vez que voy para allá, pero sé que va ser muy lindo porque Cienciano es un equipo que tiene bastante historia”.

Finalmente, no dudó en mostrarse muy contento por viajar a representar al Perú vistiendo la camiseta de Cienciano. “Me motivó muchísimo el jugar un torneo internacional con Cienciano. Lo conversé con mi representante y me dijo que era una opción muy buena porque es una manera de mostrarte como jugar afuera”.

Franco Medina es nuevo jugador de Cienciano.

