Sheyla Rojas es expuesta por Sir Winston en divertido video: “Tus pelos son bien falsos”. | Instagram.

Sheyla Rojas se encuentra viviendo un gran momento sentimental y así lo demostró mediante su cuenta de Instagram, donde reveló la gran confianza que hay entre ella y su actual pareja, Sir Winston.

Como se puede observar en las imágenes que subió la exchica reality a su popular red social, ella le pidió a su enamorado que le cante una canción mientras ella, al parecer, se daba un baño, pues de fondo se puede escuchar claramente como cae el agua de la ducha.

Asimismo, Sheyla Rojas recuerda que este video no es actual, esto debido a que lo encontró en su galería del celular y lo quiso subir para darle a conocer a sus seguidores que atraviesa un buen momento sentimental al lado del empresario mexicano.

“Empezamos el día con este video que tenía en mi valiosa galería... es lo más romántico que escucharán”, dice la descripción de la publicación antes de poder escuchar lo que se conocería como una exposición a la propia rubia.

“Canta, canta”, le dice la modelo a Sir Winston, quien no pudo contenerse y le dijo sus verdades, pero a su manera. “Tus pelos son bien falsos... son del mercado”, fue la canción que improvisó en ese momento el empresario.

Las risas por parte de Sheyla Rojas no pudieron faltar, y es que la información dada por el mexicano no sería ningún secreto, ya ella en el pasado reveló que utiliza extensiones.

Recordemos que el primero en mencionar que la exchica reality en realidad siempre utilizaba extensiones fue su exprometido Pedro Moral, quien señaló que la modelo pasaba horas arreglándose, algo que al parecer no le desagrada a Sir Winston.

Sheyla Rojas celebra sus 35 años en México. (Instagram)

No trabaja en México

Sheyla Rojas confesó que actualmente no se encuentra desempeñando ningún trabajo en México, pues tiene la oportunidad de ser mantenida por su novio, por lo que ha decidido dedicarse a su casa por completo. Asimismo, aclaró que ella cuando quiera puede empezar a laborar, pues desde muy pequeña lo ha hecho.

“No, la verdad he trabajado toda mi vida, desde muy chiquita, he vendido zapatillas, he estudiado y trabajado a la vez, pero en este momento de mi vida no estoy trabajando y estoy viviendo una etapa nueva: ser una ama de casa, y lo estoy disfrutando. Si hay algo que siempre quise, es no trabajar”, respondió con sinceridad.

“Estoy disfrutando ahora... Cuando trabajaba en televisión, siempre pedía vivir tranquila, disfrutar de mi casa, de no tener ese ajetreo que te da la televisión, tenía un ritmo muy agitado. Ahora disfruto de ser ama de casa”, agregó.

SEGUIR LEYENDO