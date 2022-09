El día que Maluma coqueteó con Sheyla Rojas y ella lo rechazó por Antonio Pavón

Sheyla Rojas y Maluma fueron vinculados durante la participación del colombiano en 'Combate'.

El cantante colombiano Maluma goza de gran éxito internacional, y prueba de ello es su exitosa gira “Papi Juancho Tour 2022″. Sin embargo, en algún momento de su vida pisó el set de ‘Combate’ para promocionar su música, que recién empezaba a sonar en las radios nacionales. Fue en ese entonces que conoció a Sheyla Rojas, quien hoy se declara su más grande fan.

Corría el año 2012 cuando Maluma, de tan solo 18 años y de un aspecto mucho más delgado, fue presentado como el nuevo ‘jale’ del programa de ATV. Apenas entró al estudio, el intérprete de “Hawái” fue vinculado sentimentalmente con Sheyla Rojas, una de las chicas reality más populares del momento.

“Es una mamacita en todo el sentido de la palabra”, le dijo cuando la tuvo al frente. Incluso, se animó a cantarle “Obsesión”, uno de sus primeros éxitos musicales. Esto no fue suficiente para impresionar a la rubia modelo, quien se mostró incómoda por ser relacionada con el cantante, principalmente por la diferencia de edad de casi 10 años y porque estaba en una relación con el torero Antonio Pavón.

“Bienvenido. Espero que Maluma pueda estar en mi equipo y que estos días sean divertidos para él. Nosotros lo vamos a apoyar siempre”, comentó Rojas mientras sus compañeros la molestaban con el gesto de los ‘cuernos’, en clara referencia a su pareja.

Maluma coqueteó con Sheyla Rojas duranto su primera aparición en 'Combate'. (ATV)

Un segundo filtreo

Durante una premiación de ‘Combate’, Sheyla Rojas sufrió un desplante por parte de Antonio Pavón, quien volteó su rostro antes de que la influencer pudiera darle un beso en la mejilla. Esta situación sirvió para que los conductores, Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, la volvieran a relacionar con Maluma.

“Yo creo que Maluma no le haría un desplante así a Sheyla Rojas”, comentó Schuller, a lo que el reguetonero respondió: “No, nunca, eso no se le hace a una señorita así de bonita”. El popular ‘Shu Shu’ animó al artista colombiano a darle un beso a la integrante del equipo Rojo, quien se mostró atónita por lo que estaba sucediendo en vivo.

Sheyla Rojas rechazó a Maluma por segunda vez. (ATV)

“Creo que no es el momento, vamos a ver si pasan los días y me da la oportunidad…”, respondió ‘Papi Juancho’. Sin embargo, se dio cuenta del malestar de su compañera y agregó rápidamente: “Mentira, respetos y saludos al novio de ella, que Dios lo bendiga”.

A los días, Maluma regresó a Colombia para seguir trabajando en su música. En tanto, Sheyla Rojas salió embarazada de su primer hijo con Antonio Pavón. Desafortunadamente, la pareja se separó en mayo de 2013, luego que el español fuera ampayado en una situación cariñosa con Milett Figueroa en una discoteca de Barranco.

Intento de acercamiento

Mientras Maluma se hacía conocido mundialmente, la popular ‘Shey Shey’ se dio una nueva oportunidad en el amor con Pedro Moral. No obstante, la rubia terminó su compromiso con el empresario peruano y asistió al concierto del colombiano sin dudarlo dos veces. Se especuló que ambos se encontraron en el Hotel Sheraton, pero esto nunca fue confirmado.

Ya en el 2020, el programa ‘Magaly TV, La Firme’ emitió un informe que evidenciaba cómo Sheyla y Paula Manzanal querían llamar la atención del colombiano durante una transmisión en vivo de Instagram. Mientras Maluma habla con sus seguidores, ambas comentaban frases como: “¿Shey, cuándo nos vamos a Medellín?”, “Es Malumalover” y “Con razón me dijiste que te mudabas a Medellín”.

Paula Manzanal evidenció el fanatismo de Sheyla Rojas. (ATV)

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ fue cuestionada por los usuarios por intentar tener un acercamiento con Maluma, pues no solo ingresaba a sus transmisiones en vivo, sino también bailaba sus canciones y lo etiquetaba en cada una de sus publicaciones.

“Tengo que reconocer que me metí a un live, es uno de mis artistas favoritos, yo me considero una seguidora de Maluma y yo, misma fan, me metí a comentar, no entiendo qué tanta alacara. Si yo realmente quisiera algo con él no sería público y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo problema en meterme a su live y dejar un comentario”, respondió así a sus críticos.

SEGUIR LEYENDO