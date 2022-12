Pedro García minimiza clasificación de Australia: “Es un mérito que con un futbol casi rudimentario saquen 6 puntos”

El periodista deportivo destacó actuación de los socceroos, pero enfatizó que son un equipo limitado.

Pedro García, periodista deportivo de Movistar Deportes, elogió la clasificación de Australia a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 tras vencer 1-0 a Dinamarca. Durante su programa ‘Al Angulo’, mencionó que el fútbol del cuadro de Oceanía era ‘rudimentario’ y que es raro que un equipo tan limitado consiga pasar de ronda:

“Tiene mucho mérito. Con un fútbol casi rudimentario, alcanzar los 6 puntos. No es habitual que pase un equipo que tenga tan pocos recursos técnicos, desde el punto de vista de lo que aceptamos como riqueza futbolística, como fútbol arte o elasticidad para atacar. Australia es la antítesis del deseo de tener posesión en el campo contrario. Ahora, hace los goles, metió un golazo y se metió con 6 puntos a la segunda fase. La clasificación supone una sorpresa, algo que nadie tenía. Cuando un equipo te ataca una vez, hace un gol y te gana no hay nada que decir”, comentó.

Su compañero, Michael Succar también dedicó unas palabras a Australia, pero lejos de enfocarse en sus limitaciones, destacó su plan de juego y disciplina táctica para sacar resultados. No obstante, también recalcó que si Perú hubiera mostrado una mejor cara en el repechaje, los hubiera eliminado.

Te puede interesar: Michael Succar elogió los streams de Luis Enrique: “Tiene un mensaje espectacular”

Los australianos clasificaron a octavos de final de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia (Reuters).

“Australia es un equipo muy disciplinado, tácticamente ordenado. Tiene un plan claro, que tiene que ver con neutralizar al rival y esa que tenga aprovecharla. Tiene jugadores que eventualmente pueden hacer la diferencia del medio hacia adelante. Leckie es un buen jugador, con pasado importante en la Bundesliga y es de los mejores de la liga australiana. Esto no me cambia en nada la idea de que Perú, en una versión, de las muchas buenas que nos a ofrecido, debería haber ganado ese partido. Ese día jugamos mal, pero mérito total de Australia en base a sus virtudes”, puntualizó.

La vez que Pedro García minimizó a Australia

Tras la clasificación de Australia, muchos usuarios le recordaron a Pedro García sus comentarios antes de disputar el repechaje ante Perú, donde superaron a los dirigidos por Ricardo Gareca en la tanda de penales tras igualar 0-0 durante los 120 minutos de partido:

“Yo creo que nos van a esperar y van a permitir que vengamos. Son australianos, son jugadores de rugby. Son espíritus de rugby. Eso no quiere decir que no intenten lo suyo, son jugadores sólidos. El espíritu de los australianos siempre es ser muy físico, metido y táctico. Si hay un deporte táctico en el mundo es el rugby y no el fútbol”, señaló en aquella ocasión.

Te puede interesar: Pedro Gallese afirmó que no sigue el Mundial Qatar 2022: “No me voy a castigar. Merecimos estar”

Periodista de Movistar Deportes afirmó que los australianos eran jugadores de rugby.

El camino de Australia en Qatar 2022

No fue fácil la clasificación de Australia a los octavos de final. Los ‘socceroos ’ debutaron con una dura derrota 4-1 frente a Francia. No obstante, levantaron al vencer 1-0 a Túnez con tanto de Mitchell Dukeen la segunda fecha y terminaron de dar la sorpresa derrotando por el mismo marcador a Dinamarca en la última jornada con golazo de Mathew Leckie.

El próximo reto del cuadro oceánico será frente a Argentina. El partido se disputará el sábado 3 de diciembre a las 14:00 horas en el estadio Áhmad bin Ali de Al Rayán.

SEGUIR LEYENDO: