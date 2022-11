Pedro Gallese afirmó que no sigue el Mundial Qatar 2022: “No me voy a castigar. Merecimos estar”

Pedro Gallese no pudo asistir a la Copa del Mundo tras eliminación de Perú en la repesca.

Pedro Gallese es uno de los integrantes de la selección peruana que más le afectó la eliminación ante Australia en el repechaje, al extremo de no querer ver el Mundial Qatar 2022. El guardameta del Orlando City afirmó que la ‘bicolor’ mereció participar de dicha competencia.

“Este Mundial es diferente porque Perú no está ahí y estuvimos tan cerca de estarlo, no me voy a estar castigando viéndolo”, respondió el ‘Pulpo’ en una entrevista con GOLPERU.

‘Piero’, como lo conocen en la selección nacional, detalló que no está observando ni los goles o resúmenes de los partidos. “Por ahí escucho, porque todos hablan del Mundial, los resultados, pero no es que me siente y me quede viendo”.

En seguida, el arquero de 32 años explicó por qué no ve la Copa del Mundo. “Siento que merecimos estar ahí, no hicimos lo suficiente, yo solamente quiero pasar esa página”.

Hace poco Pedro Aquino, su compañero en la ‘blanquirroja’, sostuvo que se confiaron mucho ante la selección de Australia, no obstante, esta opinión no es compartida por Gallese. “Jugamos con todo, salimos a buscar el partido, nos preparemos mucho y no se dio”, expresó el cancerbero.

