Isabel Cortez: “Si Pedro Castillo cierra el Congreso no me afectaría, yo he trabajado desde niña”

Isabel Cortez anunció su postulación a la Mesa Directiva del Congreso

Fuerte y firme fueron las declaraciones de la congresista Isabel Cortez al ser consultada sobre qué pasaría si por algunos motivos el presidente Pedro Castillo decidiera cerrar el Parlamento. La integrante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, manifestó que ello no le asusta, pues ella es una mujer que siempre ha trabajado y que regresar a su puesto de trabajadora de limpieza pública no le afectaría.

“Si Pedro Castillo cierra el Congreso regresaría a mi trabajo, no me afectaría. Si nos tenemos que ir, no hay problema de mi parte porque he trabajado desde muy niña”, señaló a Correo.

Sin embargo, señaló que no está de acuerdo en que el Ejecutivo amenace al Congreso con presentar otra cuestión de confianza sin ningún sustento y no respetaría lo que la población quiere.

“Los ciudadanos han votado por nosotros los congresistas. Estamos acá para trabajar para ellos, hay muchos problemas por resolver”, alegó.

Por otro lado, la legisladora aseguró que es importante brindar el voto de confianza al gabinete liderado por Betssy Chávez, ya que se deben buscar consensos para entablar el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Hay temas más importantes, por ejemplo, el presupuesto, así como los problemas que tienen muchos sindicatos que están viniendo a exigir sus demandas”, señaló.

Betssy Chávez hará conferencia de prensa

La jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, anunció una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que se llevará a cabo este jueves 1 de diciembre y aprovechó su encuentro con la prensa para hablar sobre la cuestión de confianza y otros temas.

“Había una sombra desde el lunes sobre una segunda cuestión de confianza porque se estaba rumoreando en los pasillos (del Congreso), entonces se despeja por supuesto pedir una segunda cuestión de confianza. Nosotros en estos días hemos estado junto a los ministros conversando con los congresistas, indicándoles que lo que pretendemos es lograr la institucionalidad en el país. Somos los más interesados en un equilibrio de poderes en el que pueda primar un mínimo de respeto, es lo que queremos. Hay una suerte de cansancio por parte del Ejecutivo y Legislativo sobre esta riña. Somos un país que tenemos un crecimiento económico del 3.3 % que estamos por encima de la media de otros países hermanos de la región en Latinoamérica”, expresó ante los medios de comunicación.

“Creo que es importante justamente que abramos este espacio también para poder escucharnos, porque si acá todos nos preguntamos va a ser muy complejo”, añadió la titular de la PCM.

Antes de culminar con el diálogo con la prensa, Betssy Chávez insistió que el Gobierno es respetuoso de las decisiones que tome el Parlamento Nacional.

“Como siempre lo hemos indicado, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tome el Parlamento. El día de mañana se va a discutir su admisión, entonces llamar siempre a la calma a los señores parlamentarios. No hay la intención de una segunda cuestión de confianza y vamos a estar al tanto de cada una de las acciones que se tomen con el Legislativo para seguir tendiendo puentes de diálogo”, subrayó.

