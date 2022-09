Isabel Cortez asegura que no vulneró neutralidad al apoyar a Gonzalo Alegría: “Fue en día no laborable”

Congresista Isabel Cortez junto al candidato Gonzalo Alegría.

Isabel Cortez, congresista de Juntos por el Perú, se pronunció tras ser captada en la Plaza San Martín mientras manifestaba abiertamente su respaldo al candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, Gonzalo Alegría, el pasado 20 de agosto.

Como se recuerda, en dichas imágenes, se le ve a la popular “Chabelita”, acompañada del cuestionado Alegría, dirigirse a los integrantes del Sindicato de la Municipalidad de Lima y ciudadanos que pululaban por la zona.

“El compañero Gonzalo Alegría es uno de los muchos candidatos que sí merecen ocupar el sillón municipal, compañeros”, señaló la legisladora. “Sería un honor, y va a ser un honor, que nuestro candidato Gonzalo Alegría esté en el sillón municipal”, agregó.

“Es momento de quitarnos la venda de los ojos y que nuestro voto, el voto de cada uno de ustedes, sea con alegría y honestidad. Necesitamos un alcalde con principios y que tenga las manos limpias. (...) Les digo, una vez más, que nuestro voto sea inteligente y con alegría. Que esta vez no nos equivoquemos”, afirmó la parlamentaria en aquella ocasión.

Ahora, en su defensa ante el Jurado Electoral de Lima Centro, Cortez Aguirre sostuvo que ella no participó en “ninguna reunión proselitista de algún candidato en particular”, ya que el fin de esa manifestación era otra. Sin embargo, Alegría Varona se acercó de manera sorpresiva a la aglomeración, pese a que no fue invitado, por lo que no podía “impedir su aproximación”.

“La manifestación a la que se hace referencia se llevó a cabo en la Plaza San Martin un día no laborable, luego de haber participado en una marcha por el Jirón de la Unión como ciudadana. A esta manifestación pública se aproximó el candidato a alcalde de Lima Gonzalo Alegría, quien no estaba invitado y quien no se le podía impedir su aproximación. En dicho evento, en el que, coincidimos ambas personas, al dirigirme a los trabajadores obreros, manifesté mi posición política respecto al proceso electoral que se llevará a cabo el próximo mes de octubre”, afirma Isabel Cortez.

En cuanto a las arengas que realizó en claro apoyo al candidato a la alcaldía de la capital, la legisladora de Juntos por el Perú expresó que estos están amparados en su derecho a la libertad de expresión.

“Solicito que se tome en cuenta los argumentos vertidos en el presente apersonamiento y, como consecuencia de ello; la denuncia formulada en mi contra sea archivada, por no significar —de ninguna forma— un atentado en contra del principio de neutralidad electoral”, señaló Cortez.

Cabe destacar que Gonzalo Alegría se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse que su hijo de 21 años lo denunció de maltrato psicológico y sexual. De acuerdo a Nativa, medio que tuvo acceso a al testimonio que el joven dio a la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro, el candidato le hacía propuesta de índole sexual.

Ante ello, en una entrevista para Canal N, “Chabelita” indicó que la denuncia no tiene “sustento” y que el economista no tiene antecedentes que lo inculpen de lo acusado. “Esta denuncia no existe porque una denuncia la puede hacer cualquiera. Si yo voy a un puesto policial y digo que Jaime Chincha me ha robado, eso no quiere decir que es verdad, tiene que haber una investigación”, dijo.

“En los antecedentes policiales no figura nada. Si no hay antecedentes no hay nada, tengo que ver si es cierto o no. En tal caso se tendría que averiguar en qué tiempo fue la denuncia, y en que terminó”, continuó en el programa Octavo Mandamiento.

Seguidamente, comentó que “un testimonio no es suficiente”, ya que la denuncia no siguió su curso. “No se pueden dar opiniones adelantadas, sin tener las pruebas. Toda denuncia debe seguir un trámite para poder encontrar culpabilidad”, alegó.

Cabe recordar que, de acuerdo a los expuesto por Nativa, la denuncia tuvo que ser archivada debido a que el hijo del candidato a Lima se fugó del Perú para escapar de su padre y refugiarse en España.

