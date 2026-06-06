Perú

Nueve policías detenidos en la Comisaría de Vitarte por presunta corrupción: Fiscalía y Dircocor ejecutaron operativo

El Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional realizaron detenciones y allanamientos en Lima Este, tras investigaciones que involucran a agentes en supuestos cobros ilícitos y abuso de funciones dentro de la dependencia policial

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Detienen a nueve polícias por presuntos actos de corrupción en Comisaría de Vitarte. (Foto: Fiscalía)
Detienen a nueve polícias por presuntos actos de corrupción en Comisaría de Vitarte. (Foto: Fiscalía)

El Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron este viernes un operativo conjunto en la Comisaría de Vitarte y en diez viviendas ubicadas en distritos de Independencia, Santa Anita, Ate, Pachacámac, Lurigancho-Chosica y La Perla (Callao). La acción incluyó la detención preliminar de nueve efectivos policiales, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a la función policial.

Los detenidos, entre ellos el alférez Diego García y los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huaman, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López, son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

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De acuerdo con las pesquisas, los agentes habrían conformado un grupo que interceptaba a conductores en la carretera Central para solicitar pagos irregulares a cambio de evitar sanciones de tránsito. En algunos casos, se habría exigido a los conductores realizar retiros bancarios si no contaban con dinero en efectivo.

Durante el operativo, liderado por el fiscal provincial Richter Eliseo Rengifo Ramírez de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, se incautaron equipos tecnológicos, teléfonos celulares, memorias USB, dinero en efectivo y documentos administrativos de la comisaría, incluyendo actas de intervención y registros de vehículos.

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Posición institucional y medidas tras la intervención

La PNP, a través de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, reafirmó su respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia para los involucrados, subrayando que los hechos investigados “no representan los valores ni el compromiso de los más de ciento cuarenta mil efectivos policiales” del país.

La institución sostuvo que la intervención constituye una muestra de los mecanismos de control y supervisión internos que permiten identificar e investigar posibles irregularidades dentro de la fuerza.

“La lucha contra la corrupción no distingue grados, cargos ni funciones. Cuando existen indicios razonables y mandatos emitidos por las autoridades competentes, la Policía Nacional del Perú actúa con firmeza, objetividad y transparencia”, señaló la PNP en un comunicado. La institución destacó que estas acciones buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía y garantizar la integridad institucional.

Fuentes oficiales confirmaron que los agentes detenidos fueron sometidos a exámenes de médico legista, mientras la investigación continúa en desarrollo bajo la supervisión de la Dircocor y la Fiscalía. El operativo forma parte de una estrategia permanente orientada a prevenir, detectar y sancionar cualquier acto que pueda afectar la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

La jornada incluyó la participación de doce fiscales anticorrupción y un grupo especializado de la Policía Nacional, quienes ejecutaron las diligencias en simultáneo en diferentes puntos de la capital. El caso seguirá bajo investigación en el ámbito de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mientras se espera el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre la situación legal de los implicados.

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