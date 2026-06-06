Inabif destina más de S/ 5 millones para asistencia económica de niños y adolescentes huérfanos en Puno

Inabif beneficia a 6,342 niños y adolescentes huérfanos en Puno con subsidio estatal. (Foto: INABIF)

Un total de 6.342 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en la región Puno reciben actualmente la Asistencia Económica por Orfandad que entrega el Estado a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). La ayuda representa una inversión de S/ 5,036,800 y busca contribuir a la cobertura de necesidades básicas de esta población vulnerable.

La información fue dada a conocer durante una visita de trabajo realizada por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, quien llegó a la región para supervisar el funcionamiento de diversos servicios de protección y evaluar las acciones que se desarrollan en favor de menores de edad que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

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De acuerdo con la institución, el subsidio económico forma parte de las medidas implementadas para fortalecer la protección social de niñas, niños y adolescentes que perdieron a uno o ambos padres. Asimismo, busca contribuir a mejorar aspectos vinculados con la alimentación, educación y bienestar de los beneficiarios.

Subsidio por orfandad alcanza a más de 6,300 niñas, niños y adolescentes en Puno. (Foto: Inabif)

Supervisión de centros de acogida

Como parte de sus actividades en la región, la titular del Inabif recorrió varios Centros de Acogida Residencial (CAR) donde se brinda atención integral a menores de edad. Entre ellos se encuentra el Hogar Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Juliaca, donde residen 17 niños de entre 6 y 12 años.

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La funcionaria también visitó el CAR Hogar Virgen de Fátima, que alberga a 60 niñas y adolescentes, así como el CAR San Martín de Porres, donde reciben atención 23 menores. Del mismo modo, supervisó el funcionamiento del CAR Rijchariy, centro que brinda protección a siete adolescentes mujeres.

Durante las visitas, Locatelli sostuvo reuniones con los equipos técnicos responsables de la atención de los residentes y dialogó directamente con las niñas, niños y adolescentes. El objetivo fue conocer sus necesidades, recoger propuestas y evaluar alternativas para seguir mejorando los servicios que ofrecen estos establecimientos.

Inabif fortalece protección de menores huérfanos en Puno con inversión superior a S/ 5 millones. (Foto: Inabif)

Coordinación con la Policía Nacional

La agenda de trabajo también incluyó una reunión con el jefe de la Región Policial de Puno, general PNP Jorge Tomás Guardia Riveros, y representantes de distintas comisarías de la región. El encuentro estuvo orientado a fortalecer la coordinación entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Inabif, y la Policía Nacional del Perú.

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Entre los principales acuerdos alcanzados figura la implementación de nuevos canales de comunicación interinstitucional y la conformación de un grupo de coordinación integrado por directores de los centros de acogida, comisarios y representantes de ambas entidades. La finalidad es agilizar la respuesta frente a situaciones de emergencia que puedan afectar a menores de edad bajo protección estatal.

“La protección integral de nuestras niñas, niños y adolescentes requiere una respuesta coordinada, cercana y eficiente. Por ello, seguimos fortaleciendo alianzas estratégicas que garanticen entornos seguros y mayores oportunidades para su desarrollo”, señaló Melina Locatelli. La funcionaria añadió que la continuidad de la asistencia económica y el fortalecimiento de los servicios de protección reflejan el compromiso del Estado de consolidar una red de apoyo orientada a garantizar los derechos y el bienestar de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

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Puno: más de 6,000 menores en situación de orfandad acceden a apoyo económico del Estado. (Foto: Inabif)