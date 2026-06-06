Inabif destina más de S/ 5 millones para asistencia económica de niños y adolescentes huérfanos en Puno

Un total de 6.342 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en la región Puno reciben actualmente la Asistencia Económica por Orfandad que entrega el Estado a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). La ayuda representa una inversión de S/ 5,036,800 y busca contribuir a la cobertura de necesidades básicas de esta población vulnerable.
La información fue dada a conocer durante una visita de trabajo realizada por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, quien llegó a la región para supervisar el funcionamiento de diversos servicios de protección y evaluar las acciones que se desarrollan en favor de menores de edad que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
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De acuerdo con la institución, el subsidio económico forma parte de las medidas implementadas para fortalecer la protección social de niñas, niños y adolescentes que perdieron a uno o ambos padres. Asimismo, busca contribuir a mejorar aspectos vinculados con la alimentación, educación y bienestar de los beneficiarios.
Supervisión de centros de acogida
Como parte de sus actividades en la región, la titular del Inabif recorrió varios Centros de Acogida Residencial (CAR) donde se brinda atención integral a menores de edad. Entre ellos se encuentra el Hogar Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Juliaca, donde residen 17 niños de entre 6 y 12 años.
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La funcionaria también visitó el CAR Hogar Virgen de Fátima, que alberga a 60 niñas y adolescentes, así como el CAR San Martín de Porres, donde reciben atención 23 menores. Del mismo modo, supervisó el funcionamiento del CAR Rijchariy, centro que brinda protección a siete adolescentes mujeres.
Durante las visitas, Locatelli sostuvo reuniones con los equipos técnicos responsables de la atención de los residentes y dialogó directamente con las niñas, niños y adolescentes. El objetivo fue conocer sus necesidades, recoger propuestas y evaluar alternativas para seguir mejorando los servicios que ofrecen estos establecimientos.
Coordinación con la Policía Nacional
La agenda de trabajo también incluyó una reunión con el jefe de la Región Policial de Puno, general PNP Jorge Tomás Guardia Riveros, y representantes de distintas comisarías de la región. El encuentro estuvo orientado a fortalecer la coordinación entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Inabif, y la Policía Nacional del Perú.
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Entre los principales acuerdos alcanzados figura la implementación de nuevos canales de comunicación interinstitucional y la conformación de un grupo de coordinación integrado por directores de los centros de acogida, comisarios y representantes de ambas entidades. La finalidad es agilizar la respuesta frente a situaciones de emergencia que puedan afectar a menores de edad bajo protección estatal.
“La protección integral de nuestras niñas, niños y adolescentes requiere una respuesta coordinada, cercana y eficiente. Por ello, seguimos fortaleciendo alianzas estratégicas que garanticen entornos seguros y mayores oportunidades para su desarrollo”, señaló Melina Locatelli. La funcionaria añadió que la continuidad de la asistencia económica y el fortalecimiento de los servicios de protección reflejan el compromiso del Estado de consolidar una red de apoyo orientada a garantizar los derechos y el bienestar de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.
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