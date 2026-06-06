Gol de Haití tras error de André Carrillo en amistoso de Perú por fecha FIFA 2026.

El viernes 5 de junio, Perú se enfrentó a Haití en una jornada FIFA previa al Mundial 2026. La ‘bicolor’ recibió el primer gol tras un descuido en salida por parte de André Carrillo, que fue aprovechado por Wilson Isidor para abrir el marcador.
La jugada se produjo a los 15 minutos, luego de que la selección peruana lograra resistir los ataques iniciales de Haití y comenzara a controlar el balón para bajar el ritmo del partido y asentarse en el campo de Miami.
En ese contexto, un exceso de confianza perjudicó a André Carrillo. El futbolista de Corinthians intentó entregar la pelota a un compañero en la mitad de la cancha, pero perdió la posesión. Haití no desaprovechó la oportunidad y avanzó rápidamente al ataque.
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Jean-Ricner Bellegarde condujo hacia el centro, atrayendo a un defensor peruano, y habilitó a Wilson Isidor, quien se desmarcó en diagonal y quedó mano a mano con Pedro Gallese.
El central Renzo Garcés intentó interceptar la jugada con una barrida, pero no logró evitar el avance. Isidor definió con un remate por encima del arquero y desató el festejo de la afición haitiana presente en el Nu Stadium.
Sentimientos encontrados
En una jornada que tenía un significado especial, André Carrillo cometió un error en la salida que derivó en el gol de Haití, otorgando la ventaja al conjunto caribeño durante el primer tiempo.
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Carrillo disputaba uno de sus primeros encuentros como capitán de la selección peruana. Ante la renovación del plantel, el técnico Mano Menezes le confió la cinta, reconociendo su condición de referente.
Aunque en el campo también estaban otros habituales capitanes, como Pedro Gallese, fue el volante de Corinthians quien encabezó al equipo y portó el banderín al inicio del partido.
Para la segunda mitad, Carrillo tiene la oportunidad de reponerse, apoyándose en su rol de líder para buscar una reacción del equipo y revertir el marcador, en lo que representa el quinto partido bajo la dirección de Menezes.
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