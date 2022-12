Avanza País no se reunirá con premier Betssy Chávez por diferencias sobre la interpretación de la cuestión de confianza

Adriana Tudela informó a Betssy Chávez que no participará de la reunión convocada.

Tras la juramentación de un nuevo premier, se acostumbra que este y su gabinete sostenga reuniones con diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero en el caso de Betssy Chávez una de esta se ha negado a entablar un diálogo. Es el caso de la bancada de Avanza País que se ha mostrado en contra de la interpretación del Ejecutivo tras el rechazo de plano de la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres.

La portavoz de la bancada, Adriana Tudela, ha respondido a los deseos de la premier de tender puentes en medio de la crisis política y ha señalado que este encuentro no se realizará. El texto resalta no solo la actitud del Ejecutivo al señalar que se ha negado la primera cuestión de confianza, sino que también recuerda que existen acusaciones constitucionales contra quien hoy es cabeza de la PCM.

“Miembros de la bancada de Avanza País han presentado acusaciones constitucionales en contra de su persona y varios miembros de su gabinete por cometer una infracción constitucional al firmar el acta de la sesión del Consejo de Ministros del día 24 de noviembre. En dicho documento, se señala que el Congreso había negado la confianza y se habría producido la crisis total del gabinete, situación que no se apega a la realidad ni a la ley”, se lee en el documento.

En medio de esta situación, Avanza País recomienda la destitución e inhabilitación de Chávez Chino. Precisamente, la presunta negación de confianza provocó una supuesta crisis del gabinete que motivó a Aníbal Torres a presentar su renuncia para que sea la ministra de Cultura quien asuma el premierato. Al no estar de acuerdo con la actitud del gobierno, la bancada del tren no acudirá al llamado del Ejecutivo.

Tampoco se reunirá

El congresista y vocero de la bancada Alianza Para el Progreso, Alejandro Soto, fue muy enfático al referir que, su agrupación en el parlamento, no sostendrá encuentro alguno con la nueva premier Betssy Chávez Chino; ello debido a que no prevén que le vayan a dar el voto de confianza en caso la PCM lo solicite y el hecho de que Torres Vásquez siga formando parte del gobierno, pero esta vez como asesor del despacho de la primera ministra.

“Tengo que consultar con la bancada pero no creo que vayamos a concurrir viniendo de una persona de la que pretendemos no darle la confianza. Mientras esté Aníbal Torres, que de capitán a pasado a marinero, no puede haber diálogo si hubiera voluntad tendría que venir al Congreso y no los congresistas ir a su oficina”, argumentó el legislador en declaraciones a los medios de prensa.

Además, el parlamentario representante de la región de Cuzco, aseguró que la congresista y ahora funcionaria del Poder Ejecutivo tiene como principal función mantener la confrontación, a pesar de que Chávez Chino ha instado a que haya un diálogo entre ambos poderes; así mismo, Soto señaló que si los congresistas deben abandonar sus curules para que el presidente Castillo Terrones sea retirado de su cargo, así lo harán.

“Haber designado a Betssy Chávez como premier sin duda tiene un objetivo y es continuar con la confrontación. Particularmente en mi bancada no le vamos a dar la confianza. Si tiene que cerrarse el Congreso, creo que las encuestas a nivel nacional han dicho que todos se vayan, que se vaya Castillo y nos vamos todos”, complementó el parlamentario.

SEGUIR LEYENDO