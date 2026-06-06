Perú

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 5 de junio del 2026

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Revise si fue el afortunado ganador del último sorteo

Guardar
Google icon
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, dio a conocer los ganadores del más reciente sorteo de la lotería de Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: viernes 5 de junio de 2026

Número del sorteo: 4603

Resultados: 05,21,31,25,18

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

PUBLICIDAD

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

PUBLICIDAD

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

La historia de Hiram Bingham, el hombre que reveló Machu Picchu al mundo

El explorador estadounidense murió un 6 de junio de 1956, pero su nombre quedó unido para siempre a la ciudadela inca. Su expedición de 1911 la proyectó internacionalmente, aunque también abrió un debate sobre el verdadero alcance de su “descubrimiento”

La historia de Hiram Bingham, el hombre que reveló Machu Picchu al mundo

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.5 en San Juan

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.5 en San Juan

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

América Multimedia presenta Edson pa’ qué más, nuevo programa de entrevistas conducido por el bailarín. El espacio reunirá humor, anécdotas y celebridades de la farándula.

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Gol de Haití tras error de André Carrillo en amistoso de Perú por fecha FIFA 2026

El volante de la selección nacional perdió el balón y los haitianos golpearon rápido a través de su goleador Wilson Isidor

Gol de Haití tras error de André Carrillo en amistoso de Perú por fecha FIFA 2026

Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez

En un video difundido en redes sociales, la postulante de Fuerza Popular mostró el plan de gobierno del exaspirante de País para Todos y pidió trabajar en equipo ante la criminalidad

Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez

Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez

Roberto Sánchez confirma que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Resultados oficiales de la segunda vuelta se proclamarán a mediados de julio, anuncia el JNE

El país decide: las claves de una segunda vuelta marcada por la polarización

Keiko Fujimori dice que reconocerá el resultado de la segunda vuelta incluso si gana Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno abandonará el reality de convivencia

Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

Daniela Darcourt evita responder si regresó con Waldir Felipa y Magaly Medina la confronta: “No entiendes, mereces algo mejor”

Maju Mantilla habla de su relación con Gustavo Salcedo tras celebración de cumpleaños con María Pía: “Es una persona que amo mucho”

DEPORTES

Gol de Haití tras error de André Carrillo en amistoso de Perú por fecha FIFA 2026

Gol de Haití tras error de André Carrillo en amistoso de Perú por fecha FIFA 2026

Golazo de Jairo Vélez con potente disparo para remontada de Perú ante Haití en amistoso por fecha FIFA 2026

Alianza Lima anunció a su nuevo técnico para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Alejandro Schneider sucederá a Facundo Morando

¿Quién es Alejandro Schneider, el nuevo DT de Alianza Lima vóley, que hizo casi toda su carrera en la rama masculina y conquistó títulos en Asia?

Hernán Barcos reveló por qué fichó por Sporting Cristal y dejó claro mensaje: “La historia que tengo con Alianza Lima, no cambiará nada”