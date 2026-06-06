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Golazo de Jairo Vélez con potente disparo para remontada de Perú ante Haití en amistoso por fecha FIFA 2026

El jugador de Alianza Lima aprovechó un rebote dentro del área y le rompió el arco al cancerbero haitiano para el 2-1 en Miami

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El volante sacó un impresionante remate y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: Movistar.

El viernes 5 de junio, la selección peruana disputó un amistoso frente a Haití como parte de la fecha FIFA previa al Mundial 2026. La ‘bicolor’ empezó en desventaja, pero logró revertir el marcador con dos goles en los minutos finales. El tanto decisivo fue anotado por Jairo Vélez con un potente remate.

El gol llegó a los 83 minutos, apenas tres minutos después del empate marcado por Renzo Garcés, y también nació de una jugada a balón detenido. Yoshimar Yotún ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, enviando el balón al primer palo. Un defensor haitiano no logró despejar correctamente, influido por la presencia de Oliver Sonne, y la pelota quedó suelta en el área.

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Jairo Vélez aprovechó la oportunidad y, de primera, remató con fuerza para vencer al arquero rival, que no pudo reaccionar. El tanto generó la celebración de todo el plantel peruano, ya que, antes del empate, el equipo estuvo cerca de sufrir su primera derrota ante Haití. Con este gol, la selección consiguió su primera victoria en la era de Mano Menezes.

Golazo de Jairo Vélez con potente disparo para remontada de Perú ante Haití en amistoso por fecha FIFA 2026.
Golazo de Jairo Vélez con potente disparo para remontada de Perú ante Haití en amistoso por fecha FIFA 2026.

El gol de Renzo Garcés en Perú vs Haití

Renzo Garcés resultó clave en la remontada de Perú ante Haití. Además de su labor defensiva, fue protagonista al marcar el gol del empate en el Nu Stadium de Miami. El defensor aprovechó un rebote tras un cabezazo de Fabio Gruber en una jugada a balón detenido y definió con precisión.

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Tras anotar, Garcés celebró señalando al cielo en agradecimiento y luego realizó unos pasos de baile al estilo de Jefferson Farfán. Su buen momento en Alianza Lima lo trasladó a la ‘bicolor’.

El defensa de Alianza Lima aprovechó un rebote del portero rival y celebró el empate - Crédito: Movistar.

La primera victoria de la era Mano Menezes

Perú consiguió su primer triunfo bajo la conducción de Mano Menezes, luego de haber caído 2-0 ante Senegal y de igualar 2-2 frente a Honduras en sus anteriores presentaciones.

Este resultado representa un alivio para el técnico y el plantel, que ahora se preparan para un exigente amistoso frente a España, programado para el lunes 8 de junio a las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La afición permanece expectante ante el próximo desafío del equipo, valorando la capacidad de reacción que mostró la selección tras el gol de Haití, originado por un error en la salida de André Carrillo durante el primer tiempo.

Wilson Isidor aprovechó un error en salida de André Carrillo y definió con mucha calidad ante la salida de Pedro Gallese - Crédito: Movistar.

Jairo Vélez, el goleador de la selección peruana

Jairo Vélez se integró rápidamente a la selección peruana. Nacido en Ecuador, cumplió con los requisitos de nacionalización tras residir cinco años en el país y fue convocado por Mano Menezes, a pesar de las dudas iniciales por no ser oriundo de Perú.

Vélez respondió con actuaciones sólidas en el campo. Debutó marcando un doblete en el empate ante Honduras y volvió a anotar frente a Haití, sumando goles en partidos consecutivos y convirtiéndose en el máximo artillero de la era Menezes.

El buen rendimiento que muestra con la selección refleja el gran momento que atraviesa en Alianza Lima, donde fue pieza clave en la obtención del Torneo Apertura. En la ‘blanquirroja’, también se consolida como titular, siendo habitual que Menezes lo mantenga en cancha hasta los minutos finales.

Jairo Vélez se convirtió en el goleador de la selección peruana en la era Mano Menezes.
Jairo Vélez se convirtió en el goleador de la selección peruana en la era Mano Menezes.

Perú vs España: dónde ver segundo amistoso de la ‘bicolor’

El partido estará disponible en alta definición a través de América TV, ATV y Movistar Deportes, con espacios previos y análisis. Además, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto desde su sitio web, con información sobre goles, jugadas relevantes y declaraciones de los protagonistas durante el desarrollo del juego.

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