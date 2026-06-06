Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt: “Ojalá se dé una relación más adelante”

Waldir Felipa habló con América Hoy sobre su relación con Daniela Darcourt y no descartó una reconciliación. Contó que desde hace semanas volvieron a conversar y que incluso la fue a ver al teatro. “Siempre ha habido amor… pero no queremos apresurar”, señaló.

Waldir Felipa habló ante cámaras sobre su vínculo actual con Daniela Darcourt y no descartó una reconciliación. En declaraciones a América Hoy, el bailarín sostuvo que, aunque llevan meses sin una relación formal, en las últimas semanas retomaron el contacto de manera más cercana y están conversando con mayor frecuencia.

El tema se reavivó por la circulación de videos y por las reacciones que generan las apariciones públicas de ambos. Felipa intentó ordenar el foco: diferenció lo que ocurre sobre el escenario —donde trabajan juntos— de lo que podría estar pasando fuera del show. Aun así, admitió que el vínculo afectivo no desapareció.

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“Todo lo que veas en el escenario, queda como parte del show”

Una de las preguntas habituales alrededor de Daniela Darcourt y Waldir Felipa apunta a los gestos que comparten en presentaciones: miradas, coqueteos y cercanía física. Él fue categórico al explicar que, en su caso, esa parte está asociada al trabajo.

“Todo lo que veas en el escenario, tratamos de mantenerlo en el escenario. Es trabajo, es show, y todo lo que ves, todos los coqueteos, los mimos, las agarraditas, queda como parte del show nada más”, sostuvo.

Con esa frase, Felipa buscó frenar la lectura automática de “regreso” cada vez que aparecen interactuando en un concierto. Sin embargo, en la misma entrevista, el bailarín reconoció que el contacto entre ambos no se limita al escenario.

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“Estamos conversando un poquito más”: el acercamiento fuera de cámaras

Consultado sobre cuánto tiempo llevan sin intimidad y sobre si había señales de una posible reconciliación, Waldir Felipa respondió que hacía bastante tiempo que no se daban “un besito”. Pero el dato que encendió el tema fue su confirmación de que retomaron conversaciones en las últimas semanas.

“No te voy a negar que Dani y yo desde hace unas cuantas semanas, si no es un mesecito, de repente estamos conversando un poquito más, pero no hay nada concreto todavía. No hay nada concreto todavía. Nos estamos acercando más”, dijo.

También agregó que la fue a ver al teatro, en un gesto que describió como parte de ese reencuentro gradual. “De hecho, la fui a ver ahora al teatro, que estamos conversando un poquito más, e intercambiando un poquito más lo que hacemos del día a día, del fin de semana”, señaló.

En paralelo, precisó un punto clave: aunque terminaron su relación, no dejaron de verse por motivos laborales. “En la chamba, si bien es cierto, nos vemos siempre, nunca nos hemos dejado de ver en estos casi ocho o nueve meses de no relación”, explicó.

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Waldir Felipa no descarta reconciliación con Daniela Darcourt. IG

“Siempre ha habido amor”: respeto, admiración y cero apuro

Waldir Felipa no afirmó que ya hayan vuelto como pareja. Al contrario, insistió en que no hay nada cerrado, pero sí dejó frases que revelan la existencia de un vínculo emocional sostenido en el tiempo.

“Siempre ha habido amor, siempre. O sea, el amor siempre ha habido desde mi parte y creo que desde su parte también, pero sobre todo hay mucho respeto y mucha admiración y no queremos apresurar ni correr a pasos agigantados”, declaró.

En la entrevista también admitió que verla en el escenario lo moviliza. “No te voy a negar que por ahí a veces la veo en el escenario y es una persona a la cual siempre he admirado. Cuando la veo en el escenario tan empoderada como ustedes ya saben que es, dan ahí las ganitas”, comentó.

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El mensaje central, en su versión, es que el acercamiento existe, pero sin presión pública. “Vamos a ver qué pasa en el día a día”, añadió.

Daniela Darcourt le dedicó 'Amor mío' a Waldir Felipa durante un show y un beso en el escenario reavivó los rumores de reconciliación.

Daniela Darcourt evita responder en TV y Magaly la confronta

Mientras Waldir Felipa hablaba de un acercamiento, Daniela Darcourt fue consultada por el mismo tema en Magaly TV La Firme y optó por no responder con un sí o un no. La salsera explicó primero que varios videos que circulan en redes son antiguos, “del año pasado”, pero luego reconoció que al menos uno de los registros mostrados correspondía al último fin de semana.

Cuando Magaly Medina preguntó de frente si habían regresado, la cantante respondió: “En interno te voy a decir”, evitando una confirmación pública.

La conductora, en cambio, dejó clara su postura crítica ante una posible reconciliación. “Yo que te dije que no, que ese no te merece, que mereces algo mejor. No entiendes…”, afirmó, marcando su desacuerdo con que Daniela retome esa relación.

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