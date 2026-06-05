Roberto Sánchez confirma que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se dirige a sus seguidores durante el cierre de su campaña en Lima, Perú, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

En la recta final de la campaña, el candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, declaró que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El aspirante reafirmó que acatará el pronunciamiento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y sostuvo que su agrupación desplegará 90.000 personeros en los centros de votación para supervisar el desarrollo de la jornada.

Sánchez indicó ante medios de comunicación que “un hombre demócrata tiene que aceptar los resultados”, subrayando la importancia de la vigilancia ciudadana y la presencia de observadores internacionales.

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El candidato convocó a la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), para acompañar el proceso y certificar su transparencia. “Reafirmamos nuestro compromiso con la voluntad popular y la transparencia”, afirmó, en un mensaje dirigido a la ciudadanía y a su contendiente.

Fotografía compuesta con el candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la aspirante derechista Keiko Fujimori durrante un debate televisado en Lima, Perú. 31 mayo 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Expresidentes presos

Consultado sobre la situación del expresidente Martín Vizcarra, Sánchez señaló que respetará las decisiones del sistema judicial y que no intervendrá en procesos legales en marcha.

“Hay que respetar el procedimiento del sistema de justicia”, indicó el candidato, defendiendo la autonomía de poderes y el respeto a la institucionalidad.

Respecto al caso del exmandatario Pedro Castillo, quien permanece bajo prisión preventiva, Sánchez mencionó el sentir de un sector de la población frente a la detención de un mandatario en ejercicio constitucional. El postulante destacó la importancia de que el proceso electoral se desarrolle con garantías para todos los actores políticos y bajo la observación de organismos nacionales e internacionales.

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También respetará los resultados

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que también reconocerá los resultados de la segunda vuelta de este domingo 7 de junio.

En entrevista con Exitosa, se le preguntó directamente a Fujimori si respetaría un resultado adverso, a lo que la candidata presidencial respondió que “sí, por supuesto”.

Luego, la lideresa de Fuerza Popular mencionó que se están adoptando las medidas para fiscalizar el trabajo de los miembros de mesa, sobre todos los personeros. “Nosotros estamos tomando todas las medidas para que tengamos personeros en todas las mesas de nuestro país”, dijo.

Como se recuerda, Keiko Fujimori busca reclutar 100 mil personeros para cubrir todas las mesas de sufragio a lo largo del territorio nacional. Incluso consiguió que la ONPE y el JNE acepten que los personeros puedan grabar el conteo de votos en las mesas de sufragio, aunque se prohibió transmitir en vivo.

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Fecha de los resultados

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados oficiales se prevé para mediados de julio, tras la resolución de actas observadas y la culminación de las audiencias en los jurados electorales especiales (JEE) de todo el país.

En las últimas horas antes de la votación, los candidatos intensifican sus llamados a la ciudadanía para que acudan a las urnas. La expectativa nacional gira en torno al desenlace de una elección observada de cerca por organizaciones nacionales e internacionales, en la que la aceptación de los resultados se plantea como un eje central para la estabilidad y la legitimidad democrática.

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