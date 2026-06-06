Nueva plataforma de IA de Sunarp permite encontrar criterios jurídicos en segundos

Sunarp moderniza sus servicios con herramienta de inteligencia artificial para trámites. (Foto composicíón: Infobae Perú/Agencia Andina/Sunarp)

Los usuarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ya pueden acceder de manera gratuita a información registral especializada mediante una nueva herramienta basada en inteligencia artificial. Se trata de los módulos de consulta incorporados a la plataforma IA Sunarp “Julio”, diseñados para facilitar la búsqueda de resoluciones, acuerdos y criterios jurídicos necesarios para la presentación de trámites registrales.

Según informó la entidad, la plataforma incorpora el Módulo de Consulta de Resoluciones de la Dirección Técnica Registral y el Módulo de Consulta de Precedentes de Observancia Obligatoria y Acuerdos del Tribunal Registral. Ambas herramientas buscan agilizar el acceso a información jurídica que anteriormente requería búsquedas extensas en distintos repositorios documentales.

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La iniciativa forma parte de la estrategia de modernización de Sunarp y apunta a mejorar la experiencia de los ciudadanos, abogados, notarios y demás usuarios del sistema registral, permitiéndoles encontrar información relevante de manera rápida y precisa antes de iniciar o sustentar un trámite.

SUNARP - registros publicos

Búsquedas más rápidas y precisas

Una de las principales características de la plataforma es la utilización de inteligencia artificial para localizar resoluciones y criterios jurídicos en cuestión de segundos. El sistema permite realizar búsquedas mediante texto libre, filtros especializados y consultas en lenguaje natural, sin necesidad de conocer previamente la ubicación exacta de la información.

Además, los usuarios pueden combinar filtros por categoría, registro, tipo de pronunciamiento y estado de vigencia, lo que facilita la identificación de resoluciones y precedentes aplicables a cada caso particular. Esta funcionalidad también permite comparar criterios y analizar cómo han evolucionado determinadas interpretaciones registrales a lo largo del tiempo.

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Otro aspecto destacado es la posibilidad de verificar en tiempo real si un precedente de observancia obligatoria continúa vigente o ha sido dejado sin efecto. De esta manera, quienes realizan trámites registrales pueden sustentar sus solicitudes utilizando criterios que forman parte del marco normativo actualmente aplicable.

IA de Sunarp permitirá acceder gratis a precedentes y resoluciones registrales. (Foto: Captura web: IA/Sunarp)

Más seguridad jurídica

Antes de la implementación de estos módulos, las resoluciones de la Dirección Técnica Registral y los acuerdos del Tribunal Registral se encontraban dispersos en distintos archivos físicos y digitales. Esta situación obligaba a los usuarios a realizar búsquedas manuales y dependía, en muchos casos, del conocimiento individual sobre la ubicación de la información.

De acuerdo con Sunarp, la nueva herramienta contribuirá a reducir la dispersión de criterios, mejorar la uniformidad en la calificación registral y fortalecer la predictibilidad de los procedimientos. La entidad considera que esto permitirá incrementar la seguridad jurídica y disminuir la carga de impugnaciones ante el Tribunal Registral.

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La importancia de la plataforma también ha sido reconocida a nivel nacional. Sunarp destacó que IA “Julio” fue incorporada en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030 como uno de los cinco casos emblemáticos de implementación de inteligencia artificial en el sector público peruano. Con ello, la institución busca consolidar un modelo de gestión orientado a la innovación tecnológica, la eficiencia y la mejora continua de los servicios dirigidos a la ciudadanía.

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Sucesión intestada y testamento<i> </i>automatizado

La Sunarp implementó desde el 11 de mayo de 2026 la emisión automatizada de los Certificados Negativos de Inscripción de Sucesión Intestada y de Testamento, a través de firma digital institucional y un agente automatizado. Esta medida permite que quienes solicitan estos documentos de forma presencial en cualquier oficina registral del país reciban el certificado de manera inmediata, en formato electrónico, al proporcionar el nombre completo y el documento de identidad del causante o testador. El sistema realiza una búsqueda automatizada en los registros nacionales y, si no encuentra coincidencias, emite el certificado con código QR y mecanismos de verificación digital.

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Estos certificados resultan indispensables para iniciar procedimientos de sucesión intestada o de transferencia de bienes heredados. Acreditan la inexistencia de una inscripción previa de sucesión o testamento respecto de una persona fallecida, lo que permite a los herederos avanzar con los trámites legales. Si existe un testamento registrado, los herederos reconocidos pueden continuar el proceso de inscripción de bienes; si no existe, el certificado negativo habilita el inicio del procedimiento de sucesión intestada ante notario.

sucesion intestada

El sistema automatizado no aplica cuando el solicitante no presenta información completa o cuando la búsqueda detecta coincidencias en los registros, casos en los que la solicitud pasa al procedimiento ordinario con un plazo de hasta tres días hábiles. La decisión de automatizar responde al aumento sostenido en la demanda de estos certificados y busca eliminar cuellos de botella en la atención presencial, replicando la experiencia positiva del canal digital de la Sunarp.

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