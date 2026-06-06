Edson Dávila llega a las noches de América TV con ‘Edson pa’ qué más’: horario, formato y temporada

Edson Dávila dará el salto del streaming a la señal abierta con el estreno de Edson pa’ qué más, el formato de entrevistas que llega a las noches de América TV. El programa se emitirá desde este sábado 13 de junio a las 22:00, con una primera temporada de cinco episodios, según informó América Multimedia.
La apuesta marca un nuevo reto para el conductor, conocido por su humor y por una relación cercana con el público, reforzada por su presencia diaria en América Hoy y por la comunidad que construyó en plataformas digitales. En esta nueva etapa, el espacio reunirá a figuras del espectáculo para entrevistas, dinámicas y retos, con el estilo directo que caracteriza al formato.
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Un formato que nació en 2022 y ahora llega a la televisión
‘Edson pa’ qué más’ se creó en 2022 con el objetivo de ofrecer un contenido de entretenimiento familiar, cercano y con un tipo de entrevista apoyada en espontaneidad y humor. Con el tiempo, el programa consolidó una audiencia digital y se convirtió en un formato reconocible por su ritmo rápido: conversaciones, ocurrencias y momentos que suelen buscar el comentario viral.
Ahora, el proyecto se traslada a la pantalla chica. La clave será mantener esa esencia —la conversación sin solemnidad y la risa como motor— en un horario nocturno y en señal abierta, donde las reglas de producción y el ritmo televisivo suelen ser distintos.
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La propuesta, según el anuncio, promete “confesiones, anécdotas y situaciones inesperadas” en cada edición. En esa línea, el foco está puesto en el intercambio con los invitados, y no solo en la entrevista convencional.
“Sentí que era un reconocimiento”: así recibió Edson Dávila la propuesta
Edson Dávila contó que la invitación a llevar el formato a América TV lo tomó con sorpresa y que la interpretó como un reconocimiento al trabajo sostenido de los últimos años.
“Me emocionó mucho porque sentí que era un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde hace varios años. Al principio no lo podía creer, pero cuando vi que todo comenzó a avanzar tan rápido entendí la magnitud de esta oportunidad y la responsabilidad que representa. Sentí que alguien vio nuestro trabajo y creyó en él”, comentó.
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El conductor remarcó la responsabilidad del salto: pasar de un entorno donde el contenido se consume bajo demanda a una emisión semanal fija en prime time obliga a afinar el producto, sostener un estándar de ritmo y mantener la atención sin depender únicamente del recorte viral.
Invitados, preguntas directas y retos: qué promete el programa
La estructura del programa se apoyará en entrevistas semanales a figuras del espectáculo: farándula, música y actuación. La marca del formato, según el comunicado, serán las “picantes preguntas”, las bromas y los retos diseñados para cada invitado, con un tono irreverente.
En otras palabras, Edson pa’ qué más buscará que el invitado no solo “hable”, sino que participe: responda, se exponga a dinámicas y se mueva dentro del set. Esa fórmula suele apuntar a dos objetivos: generar momentos de entretenimiento inmediato y construir clips listos para circular en redes.
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La promesa también incluye un componente de “no escaparse” de la incomodidad. No se plantea una entrevista complaciente: se plantea como un espacio donde la conversación puede apretar, pero desde la comedia.
“La gente me siente cercana”: el vínculo con el público y el sello del conductor
Dávila destacó que su trabajo constante como creador de contenido y conductor fortaleció una conexión con la audiencia. Remarcó ese punto como parte de su valor diferencial: la percepción de cercanía.
“La gente me siente cercana y eso es algo que valoro muchísimo. Siempre son muy amorosos conmigo y creo que eso también se ha ganado gracias al trabajo que realizo diariamente en América Hoy. Recibo el cariño de jóvenes, padres de familia y personas de todas las edades, y estoy profundamente agradecido por ello”, señaló.
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En televisión, esa cercanía se traduce en un lenguaje simple, en códigos populares y en un tipo de humor que busca que el invitado baje la guardia. Ese es el terreno donde Dávila se siente cómodo y desde donde intenta conectar con familias que ven TV un sábado por la noche.
Un nuevo reto en horario estelar: “Es una gran responsabilidad”
El conductor también se refirió a la exigencia de conducir un programa nocturno en señal abierta. Remarcó que el desafío es del equipo completo y que la meta es conectar con las familias peruanas desde una propuesta que conserve la esencia del formato digital.
“Es un nuevo reto, sin duda, no solamente para mí, sino también para todo el equipo que me acompaña. Estoy muy contento e ilusionado de conectarnos con las familias peruanas los sábados en un horario estelar. Es una gran responsabilidad, pero estoy feliz de asumirla”, afirmó.
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Finalmente, agradeció a América Multimedia por la oportunidad y al público por el respaldo: “Gracias al público por acompañarme siempre, porque sin su cariño y apoyo nada de esto sería posible”, concluyó.
Edson pa’ qué más se estrenará este sábado 13 de junio a las 22:00 por América TV, con una temporada inicial de cinco episodios que buscará trasladar el humor del streaming a una noche semanal de entrevistas y retos.
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