Perú

Segunda vuelta 2026: JNE exhorta a candidatos a actuar con respeto democrático en la segunda vuelta presidencial

El máximo ente electoral pidió a organizaciones políticas y postulantes a mantener serenidad y responsabilidad durante la jornada. Tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori aseguraron que acatarán el resultado oficial de las Elecciones 2026

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Mano sacando una bolilla blanca de un ánfora transparente llena de bolillas. Al fondo, banderas de Perú y el logo desenfocado del JNE en una mesa de madera.
Una mano saca una bolilla de un ánfora transparente durante el sorteo oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un proceso clave para la transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encabezado por Roberto Burneo Bermejo, hizo un llamado a las organizaciones políticas, sus candidatos, militantes y simpatizantes para que actúen con respeto democrático durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, que se celebrarán este domingo 7 de junio.

Mediante un mensaje difundido en las plataformas oficiales, el titular del organismo electoral instó a la ciudadanía a informarse y participar con responsabilidad, y a los miembros de mesa a cumplir puntualmente con su deber.

“El proceso electoral requiere del compromiso de todos los actores involucrados para garantizar una jornada ordenada y respetuosa”, expresó Burneo, subrayando que la democracia se fortalece con la participación ciudadana, el respeto a las normas electorales y el reconocimiento de la decisión expresada en las urnas.

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El JNE desplegó 28.000 fiscalizadores en todo el país para verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas durante la jornada. Además, el organismo anunció que supervisará 44 locales de votación reasignados para esta segunda vuelta, como parte del control que se realizará en más de 10 300 centros de votación habilitados a nivel nacional. El despliegue de fiscalizadores y la coordinación con entidades del sistema electoral buscan reforzar la gestión de riesgos y asegurar una elección transparente.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE
Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Respetarán los resultados electorales

En el tramo final de la campaña, tanto Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JPP), como Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, manifestaron públicamente que respetarán los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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Sánchez confirmó que acatará el pronunciamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y remarcó la importancia de la vigilancia ciudadana, respaldada por el despliegue de 90 000 personeros en los centros de sufragio.

El candidato de JPP destacó la participación de observadores internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), para acompañar y certificar la transparencia del proceso.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la voluntad popular y la transparencia”, señaló, haciendo un llamado al reconocimiento del resultado por parte de todos los actores políticos.

Por su parte, Fujimori declaró que también reconocerá el resultado que se emita este domingo. Consultada en una entrevista radial, la lideresa de Fuerza Popular respondió afirmativamente cuando se le preguntó si aceptará un resultado adverso.

La candidata explicó que su agrupación ha tomado medidas para garantizar personeros en todas las mesas de votación del país, y que la ONPE y el JNE autorizaron que estos puedan grabar el conteo de votos, aunque no se permitirá la transmisión en vivo.

Fecha de los resultados

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados oficiales se prevé para mediados de julio, tras la resolución de actas observadas y la culminación de las audiencias en los jurados electorales especiales (JEE) de todo el país.

En las últimas horas antes de la votación, los candidatos intensifican sus llamados a la ciudadanía para que acudan a las urnas. La expectativa nacional gira en torno al desenlace de una elección observada de cerca por organizaciones nacionales e internacionales, en la que la aceptación de los resultados se plantea como un eje central para la estabilidad y la legitimidad democrática.

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