Isabel Cortez condenó denuncia contra Gonzalo Alegría, pero luego dio marcha atrás: “Un testimonio no es suficiente”

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por el partido Juntos por el Perú (JP), se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse que su hijo de 21 años lo denunció de maltrato psicológico y sexual.

De acuerdo a Nativa, medio que tuvo acceso a al testimonio que el joven dio a la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro, Alegría Varona le hacía propuesta de índole sexual.

Al respecto, la primera en pronunciarse en contra de lo revelado fue la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (JP), Isabel Cortez, quien hace una semana manifestó en público su respaldo al candidato a la Municipalidad de Lima. En esa línea, la popular “Chabelita” informó que solicitará que se investigue al acusado de violencia contra su propio hijo.

“La denuncia al candidato de Juntos por el Perú por Lima Metropolitana, Gonzalo Alegría, es grave y quienes somos los rostros visibles de la organización no podemos quedarnos callados. Expreso mi rechazo a la violencia narrada en la nota periodística. Solidaridad con el denunciante y solicitaré a las instancias respectivas del partido que se proceda con una investigación inmediata y profunda, así como que se lleven a cabo sanciones correspondientes”, expresó en su red social.

Sin embargo, horas después, en una entrevista para Canal N, indicó que la denuncia no tiene “sustento” y que el economista no tiene antecedentes que lo inculpen de lo acusado. “Esta denuncia no existe porque una denuncia la puede hacer cualquiera. Si yo voy a un puesto policial y digo que Jaime Chincha me ha robado, eso no quiere decir que es verdad, tiene que haber una investigación”, dijo.

“En los antecedentes policiales no figura nada. Si no hay antecedentes no hay nada, tengo que ver si es cierto o no. En tal caso se tendría que averiguar en qué tiempo fue la denuncia, y en que terminó”, continuó en el programa Octavo Mandamiento.

Seguidamente, comentó que “un testimonio no es suficiente”, ya que la denuncia no siguió su curso. “No se pueden dar opiniones adelantadas, sin tener las pruebas. Toda denuncia debe seguir un trámite para poder encontrar culpabilidad”, alegó.

-“¿Esa denuncia policial ha seguido su trámite? ¿Se encuentra en un juzgado penal? Eso no es resultado, no es una investigación concreta. No tenemos nada en la mano, no tenemos pruebas. Si la PNP dice que el candidato no tiene antecedentes, ¿a quien le vamos a creer? Un testimonio no es suficiente”, expresó la congresista.

Cabe recordar que, de acuerdo a los expuesto por Nativa, la denuncia tuvo que ser archivada debido a que el hijo del candidato a Lima se fugó del Perú para escapar de su padre y refugiarse en España.

Isabel Cortez es grabada mientras apoya candidatura de Gonzalo Alegría a la alcaldía de Lima

De otro lado, la parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (JP), Sigrid Bazán, también utilizó su cuenta de Twitter para rechazar las acusaciones que recaen en contra de Gonzalo Alegría y expresar su solidaridad con la víctima.

“La denuncia expuesta contra el señor Gonzalo Alegría es gravísima y los hechos narrados merecen nuestro total rechazo. Toda mi solidaridad con la víctima. Corresponde al partido Juntos Por el Perú pronunciarse al respecto y tomar acciones acordes a la gravedad del asunto”, indicó.

Por su parte, la vocera de la bancada antes mencionada, Ruth Luque, expresó que los partidos políticos deben hacerse responsable de a quienes postulan a cargos públicos, ya que son “inaceptables los antecedentes” que presenta para que sea candidato a la alcaldía de la capital.

“Mi total rechazo a denuncias contra el Sr. Gonzalo Alegría, mi solidaridad con la víctima. Ninguna violencia puede solaparse. Partidos políticos deben hacerse responsables de a quienes postulan. Inaceptable que con estos antecedentes sea candidato”, posteó.

Pronunciamiento de Juntos por el Perú

El partido Juntos por el Perú también se pronunció al respecto. A través de un comunicado, manifestó que Alegría Varona deberá dar sus descargos sobre la presunta denuncia de su hijo.

“Solicitamos a través de este, y otros medios, al señor Gonzalo Alegría que, dentro del plazo establecido en nuestro reglamento de ética y disciplina, presentar sus descargos de manera documentada respecto a la denuncia que viene circulando de un presunto acto de violencia sexual en agravio de su hijo”, se lee en la misiva.

En esa línea, JP expresó su rechazo “a cualquier forma de violencia, más aún cuando se trata de su expresión más repudiable como es la de violencia sexual y más aún cuando ésta se produce en el interior de un núcleo familiar”.

Asimismo, la organización política recordó a la ciudadanía que el economista no es militante de su partido, sino que se afilió el último 5 de enero con el fin de postular a la alcaldía de Lima por lo que él “se limita a desarrollar su campaña específicamente electoral”.

Por último, precisaron la opinión pública, simpatizantes, y militantes, que son “respetuosos del debido procedimiento”. “Inmediatamente después de presentados los descargos, tomaremos decisiones que nos corresponden”, se lee en la misiva que lleva la firma del presidente de Juntos por el Perú, Saúl Armacanqui Morales.

