Guido Bellido asegura que no se dará la vacancia presidencial contra Pedro Castillo

Parlamentario nuevamente defendió a mandatario peruano.

El congresista no agrupado Guido Bellido vuelve a salir en defensa del actual gobierno de Pedro Castillo; el parlamentario sostiene que, la vacancia presidencial contra el jefe de Estado no prosperará, ya que, no cuentan con los votos suficientes y que además los argumentos tampoco contribuyen a que puedan consumar este nuevo intento por sacarlo del cargo.

“Esa moción de vacancia no va a llegar a los propósitos que quieren las personas que la han presentado, evidentemente no hay condiciones en este momento, nosotros hemos defendido la democracia desde el primer día que hemos llegado y vamos a seguir defendiendo y no vamos a avalar ni que el presidente quiera comportarse como golpista y cerrar el Congreso, ni que el Congreso dé el golpe al presidente de la República, vamos a defender al presidente”, explicó el ex PCM.

Además, Bellido Ugarte refirió que no es momento de plantear mociones de vacancia en medio de la aprobación de los presupuestos para el año 2023.

“El país necesita diálogo y priorización de los problemas del país, estamos en un momento tan importante que es la aprobación del presupuesto de la República que se va a ejecutar al año que viene, por tanto, yo creo que en este momento es totalmente inoportuno cualquier acción antidemocrática, ya sea los criterios de querer cerrar al Congreso de la República o querer vacar el presidente”, complementó.

El parlamentario emplazó a sus colegas a que acepten dialogar con la nueva premier Betssy Chávez por el bien del país y por la garantía de ambos poderes del Estado. Así mismo, dejo entrever que la presencia de Aníbal Torres tendrá que ser evaluada conforme su forma de proceder en su nuevo cargo.

“Tiene que existir el más amplio diálogo para solucionar los problemas del país. Vamos a ver que va a tomar la PCM porque para poder evaluar hay que tener al menos los actos que se van tomando, yo creo que si está planteando el diálogo es lo que queda”, finalizó.

Recordemos que, la última semana Guido Bellido no descartó volver a la presidencia del Consejo de Ministros; sin embargo, explicó que de retornar al cargo, tendrían que darse ciertos requisitos para que él pudiera volver.

SEGUIR LEYENDO